Superfood der Zukunft : Algen mit der richtigen Sauce

Algen findet man massig beim Spaziergang am Strand, die Felt-Alge ist knallgrün und glibberig. Genannt wird sie „Finger der Toten“, ob sie auch so schmeckt?

Man soll ja, um den Planeten zu schonen, offen sein für ungewohnte, aber ubiquitär verfügbare Nahrungsmittel wie Mehlwürmer oder Brennnesseln. Algen sollen auch auf dem Speiseplan der Zukunft stehen. In eine davon, die grüne Felt-Alge, wäre ich fast hineingetreten, am Strand der Algarve in Portugal. Hier findet der Spaziergänger zentnerweise braune Algen, die an verhedderte Gräser erinnern und einen Odeur von altem Fisch verbreiten. Codium fragile sieht ganz anders aus, sie erinnert an ein fleischiges Geweih, ist knallgrün, weich und glitschig. Ihr englischer Spitzname „dead mans fingers“, Finger eines Toten, passt gut.

Es gibt unglaublich viele verschiedene Algen, Schätzungen reichen von 10 000 bis zu einer Million Sorten. Theoretisch könnten sie geschmacklich den Fisch ersetzen, ein Superfood aus dem Meer. Algen enthalten zwar kein Omega 3, dafür jedoch Proteine, viele Vitamine wie A, D, E, C und B sowie Mineralien. In Japan isst man schon lange gerne Algen, als Sushi oder im Salat. Abseits von japanischen Restaurants fremdeln Europäer noch etwas mit den Algen, sie stecken eher als Zutat in Shampoos oder Zahnpasta. Forscher der Universität Wage­ningen prophezeien aber in einem Bericht für das niederländische Ministerium für Ernährung, dass die Algenindustrie auch in Europa, besonders in Holland, stark wachsen werde und aus Algen bald Burger, Wraps und Salate gemacht werden.

Die Felt-Alge kommt zwar in fast allen Meeren vor, wird aber bislang nur selten verspeist, ich finde nur Gerichte aus Korea, gedünstet als „Cheong Gak“, und in Hawaii isst man sie roh mit Tomaten. Wer sich fragt, wie das schmeckt, aber weit entfernt vom nächsten Strand lebt, der kann auf der Website der Firma Foodpairing nachschauen. Hier ist man spezialisiert auf die Analyse von Geschmäckern, und das ist wohl eine Wissenschaft für sich: Die Felt-Alge trage gemäß einem komplizierten Diagramm „grüne“ Aromen, die typisch sind für Meeresfrüchte, habe aber auch eine Vanillenote, Raucharomen und etwas Blumiges. Die Alge passe kulinarisch sehr gut zu: Kaffee, Pommes, Tequila, Entenbrust, Mango und Spargel. Andere, weniger analytische Geister befinden im Internet, sie schmecke schlicht nach Muscheln. Ich selbst konnte mich leider auch im Dienste des Journalismus nicht überwinden, die glibberigen Toten-Finger zu probieren. Für Mutigere: Auf der Website „Eat the Weeds“ findet sich ein Rezept für einen Codium-Salat mit Zwiebeln und Sherry-Sauce.