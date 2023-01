Ab in die Botanik : Der Regenwurm im Dürreschlaf

Das in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Jahr 2022 hat seine Spuren auch im Planquadrat hinterlassen. Selten wurden Deutschlands Gärtnerinnen und Gärtner mit ex­tremeren Bedingungen konfrontiert – von Januar bis Dezember jagte ein Ex­tremwetter das nächste. Nur mancher Trockenspezialist hat in diesem Gartenjahr ideale Bedingungen vorgefunden.

Die drei größten Herausforderungen für 2023 wurden jetzt behördlich begutachtet, die Wetterstatistik des Deutschen Wetterdienstes liegt vor – und die lügt bekanntlich nicht. Somit hat das Jahr 2022 offiziell Rekorde gebrochen: Noch nie war es hierzulande wärmer und sonniger in der 140 Jahre währenden Zeitreihe der amtlichen Wetteraufzeichnungen. Mit 10,6 Grad Celsius hat das alte Jahr den bisherigen Rekordhalter 2018 um zwei Zehntel Grad übertroffen, zudem hat das Jahr 2022 mit voraussichtlich 2023 Sonnenstunden das Jahr 2003 als sonnigstes Jahr verdrängt (2021 Sonnenstunden).

Dazu passt, dass auch die Verdunstungsrate im Sommer in ungeahnte Höhen schoss und insgesamt leider auch weniger Regen vom Himmel fiel. 670 Liter pro Quadratmeter werden es voraussichtlich bundesweit gemittelt am Ende sein. Das ist zwar kein Negativrekord, aber es sind doch rund 100 Liter weniger als üblich.

Und so bleibt unterm Strich mal wieder ein Regendefizit, das hauptsächlich das Sommerhalbjahr mit hoher Verdunstung und viel zu wenig Regen verursacht hat. Den Durst der Beete und Rasenflächen ließ sich während dieser Monate am Füllstand der Regentonnen ablesen (meist leer). Deutschlands Gartenliebhaber haben zwar tapfer mit Gießkannen und Sprinkleranlagen gegen die Langzeitdürre angekämpft, aber die Folgen für Flora und Fauna machen sich nach sechs trockenen Jahren trotzdem bemerkbar. Und zwar nicht nur, weil das Wasser fehlt.

Die Dürre bekommt nämlich vor allem ein Tier zu spüren, das zu Recht als Gärtners Liebling bekannt ist: der Regenwurm. Die Sommer sind für den Bodenlockerer seit einigen Jahren eine Tortur, Sonne und Hitze dörren die Krume aus, Regenwasser sickert kaum in den Untergrund. Doch eine ausgetrocknete Umgebung verträgt der lichtscheue Erdbewohner nicht gut. Er zieht sich dann in tiefere Schichten zurück und fällt dort in einen Dürreschlaf. Damit endet für längere Zeit sein wertvoller Dienst am Lebensraum Boden, denn niemand lockert, düngt und belüftet das Erdreich nachhaltiger als Lumbricus terrestris. Erst ein nasser und kühler Herbst treibt die Erdbewohner zurück an die Oberfläche.

Der Klimawandel setzt dem Regenwurm also ziemlich zu: Längere Dürreperioden bedrohen seine Existenz, immer häufiger fällt schon das Frühjahr viel zu trocken aus. Dadurch ist der Regenwurm weniger aktiv und deutlich kleiner, haben Schweizer und britische Wissenschaftler kürzlich herausgefunden. In Dürresommern schrumpfen sie um gut ein Drittel ihrer Körperlänge. Ebenfalls beachtlich sind auch die Folgen für den Boden: Auf ausgetrockneten Flächen zieht der Regenwurm weniger Laubstreu in den Boden und bildet dadurch weniger stabilen Humus. Und damit wird wiederum weniger Kohlenstoff im Boden gebildet – die Fruchtbarkeit sinkt.

Glücklich darf sich also schätzen, wer im heimischen Garten noch genügend aktive Regenwürmer findet. Bodenpflege ist daher angesagt, Dünger und Spritzmittel bitte nur dosiert einsetzen, denn sie behagen dem fleißigen Wurm überhaupt nicht. Und wer noch Wünsche für 2023 frei hat: Regen wäre nicht schlecht.