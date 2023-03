Die F.A.Z. ist kürzlich umgezogen. Wir haben das behördenartige Backsteingebäude verlassen und sitzen nun in einem mondänen Hochhaus, zwischen Beton und Glas. Die Begeisterung wird nur dadurch getrübt, dass Büropflanzen vorerst verboten sind. Der Ficus und ich nehmen es dem Arbeitgeber jedoch nicht übel: Gerüchten zufolge haben Kollegen im alten Gebäude ihre Büros in dschungelartige Biotope verwandelt. Ein paar Fanatiker übertreiben und verderben es für alle, so läuft es immer.

Ich kann mir ihre Widerrede vorstellen: Pflanzen verbessern doch das Arbeitsklima! Psychologen der Universität Cardiff wollen bei „Feldversuchen“ in Großraumbüros herausgefunden haben, dass Bürogewächse sogar die Produktivität steigern. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA, behauptet in einer Broschüre, ein grüner Arbeitsplatz würde krankheitsbedingte Ausfälle um 3,5 Tage im Jahr reduzieren und Müdigkeit gar um überraschend präzise „30 Prozent“. Die Frage ist, ob dies einen Arbeitgeber überzeugt, wenn ein Großteil der gewonnenen Zeit von den um ein Drittel wacheren Arbeitnehmern mit Gießen, Düngen und Umtopfen verbracht wird. Viele Pflanzen machen bekanntlich auch viel Arbeit.

Mit dem Mythos, Zimmerpflanzen würden die Luftqualität verbessern, wurde an dieser Stelle schon mehrfach aufgeräumt: Zwar fangen sie flüchtige Schadstoffe ein, doch um einmal Lüften zu ersetzen, müsste man mindestens zehn Pflanzen pro Quadratmeter aufstellen. Womöglich hatten die Dschungel-Kollegen genau diese Erkenntnisse im Sinn. Das mutmaßliche Hauptargument gegen das Dickicht im Großraumbüro ist wohl die Schimmelgefahr. Eine Ausnahme vom Pflanzenbann könnte allenfalls für die Efeutute gemacht werden. Wie eine ägyptische Studie zeigte, senkt Epipremnum aureum die Zahl der in der Atemluft schwebenden Schimmelsporen. Doch für die meisten Gewächse gilt: Pflanzen dünsten Wasser aus und erhöhen die Luftfeuchtigkeit, eine Zimmerlinde laut BAuA gar um bis zu 15 Prozent. Im trockenen Ägypten mag das ein Vorteil sein, hier jedoch kann Schimmel folgen.

Für regelkonforme Büroinsassen habe ich darum einen garantiert chlorophyllfreien Vorschlag, wie sie sich etwas Grün und sogar Kirschblütenbäume auf den Schreibtisch holen können: ein Japanisches Zaubergärtchen. Auf der grellen Verpackung sind in Miniaturformat Bäume, Blumenwiese und sogar ein kleiner Berg Fuji mit Schnee abgebildet. Das alles wächst innerhalb von ein paar Stunden, verspricht der Hersteller.

Zunächst muss man Pappteile gemäß der Anleitung falten und auf entsprechende Felder einer grünen Plastikschale friemeln, was verdrängte Bastel-Frustrationen aus der Kindheit weckt. Wen das beschämt, dem sei sogleich versichert: Das Zaubergärtchen ist wirklich für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren gedacht. Primär weil man die abgepackt beiliegende Flüssigkeit nicht trinken, sondern in die Schale kippen soll. Danach hat man matschige Pappe, doch bis zum nächsten Tag sind pinke Baumkronen gesprossen, grün-gelbe Wiesen, und auf dem Papier-Fuji liegt sogar Schnee.

Der Zauber entsteht durch Kristalle. Welche Stoffe genau in der Lösung schwammen, verrät die Packung nicht, aber in der Redaktion wird auf Alaune getippt, Kalium-Aluminium-Salze. Ein Kollege hat sogar todesmutig ein Stückchen abgeschleckt. Er hat überlebt. Die Kristalle lagern sich auf der bunten Pappe hübsch an, sobald das Wasser verdunstet ist. Und, liebe Kollegen, die ihre Monsteras vermissen: Ich bin mir fast sicher (30 Prozent), dass die Schimmelgefahr auch mit 10 Zaubergärten pro Quadratmeter nicht erhöht wird.