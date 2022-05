Ab in die Botanik : Gräser für Mama

Wer seine Mutter mag, schenkt ihr Blumen, und das nicht nur zum Muttertag. Tulpen, Gerbera und Rosen gehen immer, Orchideen sind ebenfalls ein Klassiker, aber irgendwie altbacken. Sollen es Schnittblumen sein, empfiehlt sich ein Wiesenblumenstrauß. Topfblumen würde ich aus nachhaltigen Gründen ebenfalls empfehlen, sofern die Mutter einen grünen Daumen hat. Nur von Stiefmütterchen würde ich abraten. Nicht dass da jemand etwas falsch versteht.

Doch wie wäre es einmal mit Gräsern. Die sind nicht nur pflegeleicht und ausdauernd, sondern passen in jeden Garten, ja sogar auf den Balkon. Sie dienen als Gerüst für das ganze Jahr, egal ob für Primeln im Frühjahr oder für Begonien im Sommer – neben Blütenpflanzen oder Gehölzen machen sie ordentlich was her. Weniger dekorativ finde ich die Gräser hingegen in diesen cleanen Kiesvorgärten, die pseudohippe Landschaftsarchitekten nun seit ein paar Jahren sinnlos anlegen.

Seggen gegen das Hundeklo

Seit einiger Zeit sehe ich Ziergräser immer öfter, neuerdings sind auch die Straßenbeete in unserer Straße mit Seggen bepflanzt. Dieses winterharte und immergrüne Sauergrasgewächs der Gattung Carex sieht nicht nur hübsch aus, es lässt die Straße auch deutlich gepflegter erscheinen und hat einen willkommenen Nebeneffekt: Seit die Seggen mit den schneidend scharfen Blatträndern die Beete bevölkern, entleeren weniger Hunde ihren Darm in die Straßenbeete. Der Begriff Segge geht auf das lateinische secare zurück, schneiden.

Die Auswahl an Gräsern ist gewaltig, allein bei den Seggen werden drei Untergattungen unterschieden. Die meisten der rund zweitausend Arten stammen aus Nordamerika, Ostasien und Europa, nur in den Tropen kommen sie nicht vor. Eine der kleinsten ist die Bergsegge Carex montana, die kaum 15 Zentimeter misst. Etwas höher und ebenfalls sehr hübsch anzusehen ist die Japansegge Carex morrowii mit ihren weißrandigen Blättern. Hoch hinaus will hingegen die Riesensegge Carex pendula. Anderthalb Meter schafft sie locker.

Es gibt sie auch mit farblichem Akzent

Es muss aber nicht immer die Segge sein. Beliebt ist auch das Lampenputzer- oder Federborstengras Pennisetum alopecuroides aus der Familie der Süßgräser, von denen verwandte Arten als Hirse angebaut werden. Es stammt ursprünglich aus Ostasien oder Australien, seine Beliebtheit erklärt sich wegen seiner ockerfarbenen Scheinähren, die sich während der Blüte silbrigweiß verfärben, zudem erreicht es selten mehr als einen halben Meter, und mit ihrer strubbeligen Behaarung erinnern sie tatsächlich an Reinigungsgerät für Leuchtmittel aus der Zeit vor der Elektrifizierung.

Setzt die Mutter im Garten gerne eigene Akzente, empfehlen sich indes andere Gräser. Ein Tipp ist die Rutenhirse Panicum virgatum, ein Präriegras aus Nordamerika. Sie bildet vier Meter lange Wurzeln und schützt auch sandige Böden vor Erosion. Als sogenanntes C4-Gewächs eignet sie sich – wie Mais – als Energiepflanze, weil sie mehr Kohlendioxid bindet als andere Pflanzen. Doch im Garten zählen andere Argumente: ihre Schönheit zum Beispiel. Zwei kultivierte Sorten gibt es: Die eine ist blau belaubt und hat rote Blattspitzen, im Herbst verwandelt sich die Blätter in ein leuchtendes Gelb. Die andere hat sommergrüne Blätter und verfärbt sich im Herbst intensiv rot bis braun.

Wer seine Mutter aber nicht überfordern möchte, kann auch einfach auf Kunstgras zurückgreifen. Naturgetreues Fuchsschwanz- und Knopfgras bietet der Handel an, ab zehn Euro ist man dabei. Die Herbstverfärbung fällt dann zwar aus, aber besser als eine lieblose Pralinenschachtel ist Dekogras in einer formschönen Vase allemal.