Der Trend geht zum Allesessen. Bei Tieren sollen nicht nur das Muskelfleisch, sondern auch Knochenmark, Sehnen, Innereien und Fett verspeist werden. Warum ist man bei Pflanzen so verschwenderisch? Nicht nur die Wurzel oder Beere, sondern das gesamte Gestrüpp, auch Blüten und Blätter, sollten verspeist werden. Wegwerfen ist out – nachhaltig ist, wer alles isst.

Diese All-inclusive-Mentalität macht auch vor Bäumen nicht halt, Zunächst sollte man den richtigen Baum zum Verspeisen finden. Dabei gilt: Finger weg von Obstbäumen, schließlich ist Homo sapiens kein Blütenfresser, produziert keinen Honig und trägt auch wenig zur Verbreitung von Pollen bei.

Im Zeitalter des Biodiversitätsverlusts sollte die Konkurrenz zu Bestäubern unbedingt vermieden werden. Vor jedem kulinarischen Übergriff sollte kurz bedacht werden, welche Folgen er fürs Ökosystem und für den weiteren Speiseplan haben könnte – und letztlich möchte sich ja auch niemand um Kirschmarmelade, Pflaumenkuchen oder Apfelmus bringen.

Leckere Salate aus WABBEL-Blättern

Wer also einen Baum sucht, der so reichlich blüht, dass Biene und Mensch sich laben können, ohne dass im Herbst und Winter die Vorratsregale leer bleiben, der sollte sich dem Ahorn zuwenden. Acer pseudoplatanus, der Bergahorn, blüht beispielsweise gerade, die hellgrünen Blüten hängen in zehn Zentimeter langen, traubenartigen Blütenständen zwischen dem satten Grün. Mit diesen unscheinbaren Blüten gelingt der Einstieg in die Baumdiät, sie machen sich als essbare Dekoration auf Zitronenkuchen gut.

Auch als Getränk haben Ahornblüten ihren Reiz, vor allem für diejenigen, die an einer Hollunderblütenschorle die Extravaganz vermissen. Also 350 Gramm Zucker in 250 Milliliter Wasser aufkochen, bis die Lösung klar ist. Saft von einer Zitrone und drei Handvoll Ahornblüten (möglichst nicht gewaschen, sondern nur händisch von Krabbeltieren und Schmutz befreit, so bleibt der Nektar erhalten) mit der Zuckerlösung vermischen und 48 Stunden lang kühl ziehen lassen. Danach durchsieben und die Flüssigkeit für fünf Minuten aufkochen.

Fertig ist der Ahornblütensirup. Er macht sich gut in Sprudel oder Sekt und hat, außer der Süße, übrigens nichts mit dem nordamerikanischen Ahornsirup zu tun. Dieser stammt in der Regel vom Zuckerahorn Acer saccharum – und wird direkt aus der Rinde gezapft.

Süßes kann bei Bäumen nicht nur aus Blüte und Borke gezogen werden, sondern auch aus frischen Trieben. Wer das ausprobieren will, kann eine Schale Maispitzen ernten, den jungen, hellgrünen Trieben von Tannen oder Fichten. Die zarten Nadeln waschen, in kaltem Wasser zwölf Stunden lang einweichen, das Ganze eine halbe Stunde lang köcheln lassen und fünf Stunden lang stehen lassen. Maispitzen abseihen, Sud wiegen und mit derselben Menge an Zucker zu einem Sirup verkochen. Fertig ist der vegane Tannen- oder Fichtenspitzenhonig, den Naturheilkunde-Freunde wegen möglicher Überreste von ätherischen Ölen gegen Husten empfehlen.

Wer noch mehr von Bäumen haben möchte, sollte sich die WABBEL-Regel merken: Das Akronym bildet sich aus Weide, Ahorn, Buche, Birke, Eiche und Linde. Aus den Blättern all dieser Bäume lassen sich Salat und Gemüse zubereiten. Als Faustregel gilt: Je jünger und zarter, umso besser schmecken die Blätter als Salat, oder fein geschnitten auf Quark oder Frischkäse. Sind die Blätter bereits etwas älter, können sie wie Spinat gekocht werden.

Was fehlt zum Baumgourmet? Ein Rezept für Baumwurzel und Rinde. Aber das ist vielleicht auch ganz gut: So machen wir wenigstens den Bibern keine ökologische Konkurrenz.