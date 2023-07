Wie sahen die ersten Blüten aus? Die Frage kam auf, als wir unlängst vor der Hitze der Stadt in einen botanischen Garten flohen, konkret in jenen in München. Da ereilte uns bereits in den Rabatten hinter dem Eingang ein veritabler Formenrausch: Die Vielfalt, welche die Angehörigen der Klasse der Bedecktsamer, vulgo Blütenpflanzen, bei der Gestaltung ihrer Fortpflanzungsorgane an den Tag legen, ist unerhört.

Und das umso mehr, als man bedenken muss, wie wenig Zeit der Evolution dafür zu Gebote stand. Zwar gibt es Landpflanzen bereits seit etwa 470 Millionen Jahren und Samenpflanzen seit rund 310 bis 350 Millionen. Doch Blüten – und damit Blumen – brachten sie, wie man sich in München in einer kleinen Ausstellung zeigen lassen kann, erst vor etwa 140 Millionen Jahren hervor. Die Dinosaurier gab es da schon hundert Millionen Jahre und in ihrem Schatten auch schon die ersten Säugetiere – und doch fehlte der irdischen Biosphäre noch ihr Schönstes.

Mit rund 300.000 Arten stellen Blütenpflanzen heute neunzig Prozent allen Grünzeugs. Dabei wuchs der früheste bislang fossil überlieferte Bedecktsamer – eine Wasserpflanze namens Montsechia vidalii – zu Beginn der Kreidezeit vor 130 bis 125 Millionen Jahren. Doch bereits am Ende der Kreidezeit vor 66 Millionen Jahren dominierten die Bedecktsamer das Pflanzenreich. „Die plötzliche Entwicklung von, soweit wir das sagen können, allen höheren Pflanzen in jüngsten geologischen Zeiten ist ein grässliches Rätsel“, schrieb Charles Darwin 1879 an den Botaniker Joseph Hooker. Dabei war das Rätsel noch ein Stück grässlicher, als Darwin dachte. Mit „höheren Pflanzen“ meinte er nur die zweikeimblättrigen Blütenpflanzen. Von den einkeimblättrigen, zu denen etwa die Gräser gehören, glaubte man nämlich seinerzeit, fossile Evidenz aus früheren Epochen als der Kreidezeit zu besitzen – irrtümlich, wie man heute weiß.

Nun gibt es allerdings Hinweise auf der Basis sogenannter molekularer Uhren, die eine viel frühere Entstehung der Blütenpflanzen möglich erscheinen lassen. Doch da aus den so ermittelten Zeitaltern nicht einmal entsprechende Pollen gefunden wurden, verorten die meisten Paläobotaniker die erste Blütenpflanze heute trotzdem in der frühen Kreidezeit – vor jenen nicht viel mehr als 140 Millionen Jahren.

Wie aber sah ihre Blüte nun aus? Vor einigen Jahren hatte eine Forschergruppe um Hervé Sauquet von der Université Paris-Sud einmal versucht, den jüngsten gemeinsamen Vorfahr aller heutigen Blütenpflanzen zu rekonstruieren. Für ihre 2017 in Nature Communications veröffentlichte Arbeit kombinierten sie dazu die Verteilung von 27 floralen Merkmalen in 792 heute existierender Arten aus 86 Prozent aller Pflanzenfamilien mit den neusten Erkenntnissen zum Stammbaum der Pflanzen sowie Modellen für morphologische Evolution.

Demnach war die Urblüte zweigeschlechtlich und verfügte über eine Blütenhülle aus sogenannten Wirteln mit jeweils drei Blütenblättern – wie bei 20 Prozent der heutigen Blüten. Allerdings hatte die Urblüte mindestens vier solche Wirtel. So viele haben moderne Blüten nicht – bei Lilien sind es zwei, bei Magnolien meist drei. An eine Magnolie erinnert auch die Illustration, die Sauquet und Kollegen in ihrer Publikation zeigen. Allein, ihre Methode erlaubt weder eine Aussage über die Form der Urblütenblätter noch über deren relative Größe oder Farbe. All das blieb der Phantasie des Illustrators überlassen. Fachbotaniker mögen damit wissen, wie die Urblüte ausgesehen hat. Blumenfreunde dürfen sich aber weiterhin alles Mögliche vorstellen.