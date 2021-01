Ab in die Botanik : Der Kohl des Tiefen Südens

Christbäume nadeln schon, aber bis zu den ersten Krokussen ist es noch lange hin. Jetzt beginnt die scheußlichste Jahreszeit, jedenfalls in den niederen Lagen Mitteleuropas, wo uns der Klimawandel künftig auch den Anblick verschneiter Landschaften weitgehend vorenthalten wird. Aber trösten wir uns, wie so oft schon im Corona-Jahr, mit dem Gedanken, es könnte ja auch schlimmer sein.

Denken wir etwa an die Kerguelen. Das ist ein Archipel im Indischen Ozean, etwa auf halber Strecke zwischen Südafrika und Australien, doch näher an der Antarktis. Die Hauptinsel ist doppelt so groß wie Mallorca und landschaftlich durchaus ansprechend, allerdings herrscht dort ungefähr ein Wetter wie bei uns gerade – und es wird das ganze Jahr nicht besser.

Schlimmer noch als permanent einstellige Plusgrade sind auf den Kerguelen die Winde. Nur selten fallen ihre Geschwindigkeiten unter 30 Kilometer pro Stunde, oft liegen sie über 100. Die Forschungsstation Port-aux-Français, der einzige bewohnte Ort, hat konsequenterweise nicht einmal eine Landebahn. Auch Kerbtiere verzichten aufs dort Fliegen: 19 der 23 kerguelischen Insektenarten haben im Laufe der Evolution die Flugfähigkeit wenn nicht gleich die Flügel verloren, darunter sogar eine Mottenart. Entsprechend sieht auch die Flora aus: Nicht einen Baum gibt es auf dem Archipel, dafür Flechten, Moose und andere polsterförmige Gewächse. Die einzige Pflanze, die Nichtbotanikern dort auffallen würde ist Pringlea antiscorbutica, der Kerguelenkohl.

Vitamin C gegen den Skorbut

Der gehört tatsächlich zur Familie der Brassicaceae, zu der auch die diversen Spielarten unseres Gemüsekohls Brassica oleracea zählen, also etwa Broccoli, Kohlrabi, Blumen-, Rosen-, Weiß-, Rot- und Grünkohl. Auch der Kerguelenkohl ist essbar und wurde früher insbesondere von Walfängern konsumiert, da der hohe Gehalt an Vitamin C dem Skorbut, einer damals gefürchteten Mangelerkrankung, vorbeugt. Über die kulinarischen Qualitäten wird indes durchaus Unterschiedliches berichtet. Von „fad“ bis „faserig“ ist da hinsichtlich der gekochten Blätter die Rede, andere Quellen wissen von einem scharfen, dem Meerrettich ähnlichen Geschmack der Wurzelstöcke, während sich wieder andere, etwa der britische Entdecker James Cook, über Kerguelenkohlgemüse durchaus positiv äußern.

Da wäre es doch nun langsam Zeit, Pringlea antiscorbutica auch in unseren Supermärkten und Kleinmarkthallen einzuführen, wo ja auch sonst nichts Exotisches fehlen darf. Ein Import von den Kerguelen verbietet sich leider, denn dort ist die Pflanze auf dem Rückzug. Die 1874 eingeführten Kaninchen setzen ihr schwer zu. Aber ein Anbau in dichter bevölkerten Weltgegenden käme vielleicht in Frage.

Die Australier haben das für sich schon geprüft. In einem 1998 erstellten Bericht für die dortige Rural Industries Research and Development Corporation befand Iain Dawson von den Australian National Botanic Gardens in Canberra, Kerguelenkohl sei „visuell ansprechend für Konsumenten“ und habe in Geschmackstest hohe Zustimmungswerte erzielt. Das Gemüse habe trotz seiner Anfälligkeit für Blattläuse durchaus Potential, schreibt Dawson und empfiehlt weitere Feldversuche und toxikologische Studien. Danach hat man von dieser Idee leider nichts mehr gehört. Vielleicht sind unsere Mägen doch nicht mehr die von Seeleuten des 19. Jahrhunderts. Oder unser Wetter ist für einen Anbau von Kerguelenkohl einfach nicht schlecht genug.