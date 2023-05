In der Via Toscana ein paar Kilometer vom historischen Zentrum Pratos entfernt liegt das Chinatown der europäischen Textilindustrie. Auch in späten Abendstunden brausen hier die Liefer- und Lastwagen kreuz und quer. Ein Showroom reiht sich an den anderen, hell beleuchtet und manche fast so groß wie Turnhallen. An langen Stangen hängen die immer gleichen Kleidungsstücke in allen Farbvariationen. Die ausnahmslos chinesischen Unternehmen heißen „Covergirl“, „My Dream“, „TodayFashion“, „Super Star“, „Best One“, „Dolce Vita“ oder „Royal Belle“.

Die Laster der Kunden werden mit großen Stückzahlen schnell beladen und machen sich dann rasch wieder auf den Weg zu Wochenmärkten und billigen Kaufhäusern in ganz Europa. Die Kleider tragen fast nie den Namen ihrer chinesischen Produzenten, sondern die Marke der Einkäufer. Und vor allem tragen sie das Etikett „Made in Italy“.

Dass die Kleider in Italien hergestellt wurden, ist keinerlei Etikettenschwindel. Doch unter welchen Bedingungen? Der Name „Teresa Moda“ steht hier für einen verheerenden Fabrikbrand im Jahr 2013, bei dem sieben chinesische Arbeiter starben. Sie hatten in der Fabrik nicht nur von früh bis spät geschuftet, sondern dort auch geschlafen und gegessen. Es war der Höhepunkt eines ausbeuterischen Systems, vor dem Italien lange Zeit die Augen verschloss.

U nd heute, zehn Jahre später? Man habe aus der Katastrophe gelernt, heißt es vielerorts, eine Welle von Kontrollen durch die italienischen Behörden setzte ein, und eine wachsende Zahl von chinesischen Unternehmen suche den Weg in die Legalität. Einige wenige versuchen ihr Glück auch mit eigenen Marken für die Endverbraucher, um dem harten Dasein als reine Zulieferer zu entkommen.

Allerdings lautet die Auskunft auch immer wieder, dass der Wandel nur im Schneckentempo geschehe. Wenn Textilunternehmer Wang stolz seine zweihundert legalisierten Verbandsmitglieder herausstreicht, so gehen sie in der Gesamtzahl fast unter: Rund viertausendsechshundert chinesische Textilunternehmen zählt die Provinz Prato. Sie beschäftigen nach Schätzung der Gewerkschaft CGIL rund dreißigtausend Mitarbeiter – und damit doppelt so viele wie die italienischen Traditionsbetriebe, die legal arbeiten, aber im Laufe der Jahre durch den globalen Konkurrenzdruck arg geschrumpft sind.