Status, Schönheit, Reichtum : Die Schöne und das Geld

Als Ashley Mears fürs Modeln entdeckt wurde, hatte sie eigentlich schon eine ordentliche Karriere hinter sich. Ihre Heimat Atlanta im amerikanischen Bundesstaat Georgia ist zwar nicht der Hotspot der Modebranche, aber sie hatte fünf Jahre lang immer wieder für Kataloge vor der Kamera gestanden und auch Modenschauen im örtlichen Kaufhaus mitgemacht – was ein Model halt so tut in Georgia, weit weg von den Zentren der Modewelt.

Gelegentlich reichte es zu einem Fotoshooting in anderen Ländern, auch mal in Mailand oder Tokio. Dann bekam sie einen Studienplatz für Soziologie in New York, gab das Modeln auf und zog in die Metropole. 23 Jahre alt war sie da. Doch kaum war sie in New York angekommen, sollten sich ihre Pläne ändern. Mears stand in einem Starbucks-Laden in Manhattan, das Sozialtheorie-Lehrbuch in der Tasche, und wartete auf ihren Kaffee.