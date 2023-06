Es soll eine Veranstaltung mit Signalwirkung werden, das zeigt schon die Liste der prominenten Teilnehmer. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) ist dabei und Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Dazu hochkarätige Unternehmensvertreter wie Peter Leibinger, Technologiechef des schwäbischen Laserherstellers Trumpf, und Vinod Philip, Vorstand des Dax-Konzerns Siemens Energy.

Das Thema, über das die Ministerin und die Manager bei ihrem Treffen am Montag in Berlin beraten wollen, schien in Deutschland eigentlich schon abgehakt: die Kernkraft als sichere und klimaschonende Energiequelle. Allerdings soll es bei dem Symposium in der BDI-Zentrale, das Forschungsministerium und Industrie gemeinsam ausrichten, auch nicht um konventionelle Kernkraftwerke gehen. Die letzten dieser Art wurde bekanntlich in Deutschland im April abgeschaltet.

Gegenstand der Gespräche in Berlin sind vielmehr die Fusionskraftwerke, der ewige Hoffnungswert der Nuklearbefürworter. „Die Kernfusion hat das Potential, unsere Energieversorgung zu revolutionieren“, sagt Forschungsministerin Stark-Watzinger im Gespräch mit der F.A.S. Sie will Deutschland zu einer führenden Nation in der Kernfusionstechnik machen.

„Wichtiger Beitrag zur Energieversorgung“

Auch hierzulande könnten Fusionskraftwerke „einen wichtigen Beitrag zur sicheren, bezahlbaren und klimaneutralen Energieversorgung leisten,“ hofft die Ministerin. Unterstützung für die Pläne kommt von der Wirtschaft. Der Industriestandort Deutschland brauche dringend weitere saubere und zuverlässige Energiequellen neben den Erneuerbaren, sagt BDI-Chef Russwurm. Die Industrie wolle mithelfen, „dass die Fusion als Teil eines künftigen Strommix Wirklichkeit wird.“ Das physikalische Prinzip der Kernfusion klingt bestechend. Es werden Atome verschmolzen und dabei große Energiemengen freigesetzt. Dieser Prozess ist auch die Hauptenergiequelle der Sonne.

Fusionsreaktoren versprechen im Vergleich zu konventionellen Kernkraftwerken mindestens zwei große Vorteile. Erstens kann es schwere Atomunfälle durch unkontrollierbare nukleare Kettenreaktionen wie in Tschernobyl und Fukushima systembedingt nicht geben. Zweitens entsteht bei der Kernfusion anders als bei der Kernspaltung in konventionellen Meilern kein langlebiger Atommüll, das leidige Endlagerproblem entfällt. Doch vom theoretischen Konzept bis zum realen Fusionsreaktor ist es trotz jahrzehntelanger Mühen der Forscher noch immer ein weiter Weg.

Stark-Watzinger setzt dennoch auf diese Technologie: „Wir wollen das klare Signal senden, dass die Kernfusion in Deutschland politisch gewollt ist.“ Das schaffe „Verlässlichkeit“ und damit die Voraussetzung dafür, dass deutsche Industrieunternehmen investierten.

Der Enthusiasmus für die Fusionsenergie ist in der Berliner Ampelkoalition allerdings unterschiedlich stark ausgeprägt. Das von den Grünen geführte Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck hatte jedenfalls kein Interesse an der Teilnahme an dem Symposium.

„Deutschland ist heute in der Fusionstechnik in der Pole Position. Technologisch haben wir die besten Voraussetzungen, um international vorne mitzuspielen“, glaubt dagegen die FDP-Ministerin Stark-Watzinger. „Aber die gute Ausgangslage müssen wir auch in wirtschaftlichen Nutzen ummünzen. Die Kommerzialisierung der Fusionstechnik muss bei uns erfolgen.“

Milliardeninvestitionen in die Fusion

Der Wettlauf um die wirtschaftliche Nutzung der Fusionstechnik hat längst begonnen. Global wurden bisher geschätzt rund 5 Milliarden Dollar in die Fusionstechnik investiert. Rund drei Dutzend Startup-Unternehmen arbeiten weltweit an der Technologie.

Für deutsche Großunternehmen wie den Laser-Weltmarktführer Trumpf und Siemens Energy, aber auch für heimische Nuklear-Startups wie Focused Energy aus Darmstadt, Marvel Fusion und Proxima aus München und Gauss Fusion aus Hanau soll der Zukunftsmarkt der Kernfusion zum großen Geschäft werden. Der Gedanke klingt verwegen: Nukleartechnik aus dem Atomausstiegsland Deutschland soll zum Exportschlager werden.