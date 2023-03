Nach dem schweren Zugunglück in Griechenland, bei dem in der Nacht zum Mittwoch mindestens 38 Menschen starben, sind neben der Trauer rasch die Fragen nach Schuld und Verantwortung aufgekommen. Der griechische Verkehrsminister Kostas Karamanlis hat am Mittwoch seinen Rücktritt eingereicht. In seiner Erklärung heißt es, der Schritt sei das Mindeste, was er für das Andenken der Opfer tun könne. Er übernehme damit auch die Verantwortung für die „langjährigen Versäumnisse des Staates“.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland.



Menschliches Versagen, durch das ein Güterzug und ein Intercity in der Nähe der mittelgriechischen Stadt Larissa auf das gleiche Gleis gerieten und frontal zusammenstießen, gilt als eine Ursache der Katastrophe. Mehrere Personen, darunter ein Bahnhofsvorsteher von Larissa, wurden in Haft genommen und verhört. Die Ermittlungen laufen weiter. Freilich wurde der Verdacht des menschlichen Versagens in der Öffentlichkeit rasch hinterfragt.