Zugstrecke Berlin-München :

Zugstrecke Berlin-München : Ein Knotenpunkt und seine Folgen

Seit Erfurt zu einem ICE-Drehkreuz wurde, wird in der Stadt fleißig gebaut. Stadt und Unternehmen hoffen auf eine Goldgrube. Doch bei der Entwicklung gibt es auch Verlierer.

In der Erfurter Touristeninformation kann man das Land Thüringen seit einiger Zeit digital entdecken, zum Beispiel mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille. Wartburg, Drachenschlucht, Fachwerk, das viele Grün – die Botschaft der Stadt an die Besucher ist eindeutig: Seht her, wie schön es hier ist.

Von denen kommen immer mehr. Denn vor eineinhalb Jahren, mit der Eröffnung der neuen Schnellstrecke zwischen Berlin und München, wurde der Erfurter Hauptbahnhof zu einem ICE-Knotenpunkt. Die Anzahl der täglichen Ein- und Aussteiger in der Stadt stieg seitdem von 5900 auf 8000 Menschen. Stadtverwaltung, Entwicklungsgesellschaften und Unternehmen wittern eine Goldgrube, denn wer umsteigt, könnte auch für längere Zeit bleiben. Erste wirtschaftliche Erfolge sind schon bemerkbar, doch Erfurt will noch höher hinaus.