Warteschlangen an Flughäfen : Und wieder steht der Passagier

Warteschlangen haben eine lange Vorgeschichte. Es sei zehn Jahre her, so erzählt man es sich im Frankfurter Flughafenkonzern Fraport, dass Vorstandschef Stefan Schulte zum Londoner City-Airport reiste, um nicht die Stadt, sondern schnellere Passagierkontrollanlagen anzugucken. Die wolle er auch haben, soll Schulte, damals neu als Vorstandschef im Amt, gesagt haben. Bekommen habe er sie bis heute nicht, so endet die Anekdote.

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Zum Weihnachtsverkehr hat Fraport wieder eine Warteschlangenwarnung verschickt. „Fluggäste sollten unbedingt 2,5 Stunden vor Abflug am Airport sein“ lautet der Verhaltenshinweis für Reisende, die vom 18. Dezember an ihren Flug nicht verpassen wollen. „Die Infrastruktur unserer beiden Terminals wird zum Jahresende noch einmal voll ausgelastet sein“, sagt Thomas Kirner vom Fraport-Terminalmanagement.

Im Lufthansa-Konzern, der die Mehrheit der Starts in Frankfurt anbietet, gibt man wenig auf Anekdoten. Knapp wird darauf verwiesen, dass Passagiere am Flughafen in München weniger warten müssten als in Frankfurt. Mehrfach hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr Frankfurt vorgehalten, nicht „premium“ genug zu sein. Die Umstationierung von großen A380-Flugzeugen nach München stellte Lufthansa in Zusammenhang mit den Wartezeiten für Passagiere. Man wachse dort, wo „Qualität und Kosten stimmen“.

Dauerzwist über Wartechaos

Diesen Vorwurf hält man bei Fraport für unfair. Die Branche steckt in einem Dauerzwist darüber, wer für Wartechaos verantwortlich ist. Schulte reagiert mittlerweile sichtlich gereizt, wenn man ihn auf die Kontrolllage anspricht. Die hält auch er nicht für akzeptabel. Doch aus seiner Sicht sind andere dafür verantwortlich: das Bundesinnenministerium samt seinem Beschaffungsamt, das festlegt, welcher Sicherheitsdienstleister mit welchen neuen oder alten Geräten unter Aufsicht der Bundespolizei kontrolliert. Lufthansa sieht die Flughäfen für den Service im Terminal insgesamt mit in der Verantwortung.

Für das laufende Jahr hat Fraport zwar am vergangenen Freitag seine Passagierprognose gesenkt. Der Konzern rechnet nun damit, dass das Passagierwachstum leicht hinter dem bisher erwarteten Plus von 2 bis 3 Prozent zurückbleibt. Für Entspannung zu Weihnachten wird das aber nicht sorgen, denn Hauptsache für die Korrektur sollen die Folgen der Lufthansa-Flugbegleiterstreiks im November sein.

Die nächste Posse

Mittlerweile ist das Gezänk um eine Posse reicher. In München sind seit dem Frühjahr erste Apparate mit Computertomograhie-Technik (CT) im Einsatz. Dadurch können Computer und Getränke in der Tasche bleiben, was Zeit an den Kontrollen spart. Betreiber des Terminals zwei in der bayrischen Landeshauptstadt, wo die Geräte stehen, sind die dortige Flughafengesellschaft und Lufthansa in einem Gemeinschaftsunternehmen.

Fraport-Chef Schulte beklagt derweil, dass die Geräte in München laufen, während für den Rest des Bundesgebiets ein separater Test erst beginne. „So weit ich weiß, gehört Bayern zu Deutschland. Ich frage mich, was da noch getestet werden muss“, sagte Schulte. Während in München aus historischen Gründen das Luftamt Südbayern für die Kontrollen verantwortlich ist, ist es im Großteil Deutschlands das Bundesinnenministerium.