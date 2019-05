FAZ Plus Artikel Eigenbedarf am Wohnungsmarkt :

FAZ Plus Artikel Eigenbedarf am Wohnungsmarkt : Zu alt für einen Umzug?

Wann ist ein Baum zu alt, um ihn zu verpflanzen? Ausgerechnet die Wohnungsbaugesellschaft Vonovia, am Aktienmarkt ebenso erfolgreich wie in der Bevölkerung verhasst, hat darauf gerade eine öffentlichkeitswirksame Antwort gegeben: Mieter, die die 70 Jahre überschritten haben, müssen nicht fürchten, umgetopft oder besser gesagt gekündigt zu werden. Das hat Vonovia hoch und heilig versprochen und damit als erstes Unternehmen in diesem Bereich eine konkrete Altersgrenze vorgegeben. Das brachte Applaus, eine reichlich ungewohnte Reaktion in der inzwischen verhasstesten Branche des Landes.

Corinna Budras Redakteurin in der Wirtschaft und für Frankfurter Allgemeine Einspruch. F.A.Z.

Da kann es kaum verwundern, dass sie sich in der Not zu wohlmeinenden Versprechungen hinreißen lässt. Mit ihrer „Wohngarantie“ für Senioren gibt sich Vonovia nach einer langen Reihe von Negativbeispielen ein sozialeres Image, schließlich knüpft sie damit an einen gesellschaftlichen Konsens an. Der Respekt vor dem Alter gehörte schon immer zur Selbstverständlichkeit.