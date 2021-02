Zivilprozesse : „Schnellboote“ für digitale Justiz

Die Ziviljustiz will für die Bürger erreichbar sein. Ein wichtiger Baustein in dem Thesenpapier ist der Ausbau der Videotechnik an den Gerichten. Bild: dpa

„Der Jurist und der Informatiker müssen Freunde werden“, sagt Thomas Dickert, Präsident des Oberlandesgerichts (OLG) Nürnberg und Gastgeber des Zivilrichtertags 2021. Die Technikfachleute sollen sich mehr mit den Verfahren und den Arbeitsweisen der Justiz beschäftigen, umgekehrt sollen das auch die Richter tun, will Dickert den zuhörenden Journalisten damit vermitteln. Und im Grunde trifft dies eine Kernaussage des diesjährigen Richtertreffens, das wegen der Corona-Pandemie virtuell stattfindet: Zivilprozesse vor den deutschen Gerichten sollen schneller, für den Bürger leichter zugänglich und daher vor allem digitaler werden. Damit es nicht bei Allgemeinplätzen bleibt, haben Richter aus ganz Deutschland unter Vorsitz von Dickert lange an einem Thesenpapier zur „Modernisierung des Zivilprozesses“ gearbeitet.

Dessen wichtigste Punkte – der niedrigschwellige Zugang für Verbraucher zur Justiz, eine rasche Ausweitung von Online-Verfahren sowie die Nutzung von Videotechnik – wurden durch Impulsreferate und anschließende Diskussion mit weit mehr als 100 Richtern vertieft. Denn der Anschein, dass die Mühlen in der Justiz langsam mahlen, trügt nicht. Viele Regeln im Zivilprozess lassen sich noch auf das deutsche Kaiserreich zurückführen. Dickert selbst spricht von einem dringenden Handlungsbedarf, weg vom analogen ins digitale Zeitalter. Rechtsuchenden solle ein „zeitgemäßer digitaler Zugang“ zu den Gerichten ermöglicht werden.

Unterstützung durch die Länder

Ohne die strukturelle und finanzielle Unterstützung der Länder wird das nicht gelingen. Sie verantworten in Deutschland die Justizverwaltungen. Dickert, mehrere Jahre im bayerischen Staatsministerium für Justiz als Abteilungsleiter für Haushaltsfragen und IT verantwortlich, weiß die Landespolitik als Unterstützer hinter sich. Ein Reformprozess sei dringend notwendig, bekräftigt auch Georg Eisenreich (CSU). „Wir müssen die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um den Zivilprozess der Zukunft noch bürgernäher und effizienter zu gestalten“, sagt Bayerns Justizminister.

Auf Nachfrage der F.A.Z. gab Eisenreich an, dass jeder neue Haushalt Zuwächse für IT-Projekte vorsehe. Er erwarte daher nicht, dass die Länder durch die Modernisierung der Zivilprozesse Kosten sparen könnten. Das könne nicht das Ziel sein. Vielmehr müssten die Justiz und Gesellschaft in der digitalen Welt ankommen, erklärt Eisenreich.

Im Kreis der Landesjustizminister hatte Eisenreich im Vorfeld des Zivilrichtertags schon eifrig für den Vorstoß geworben, zudem beim Bundesjustizministerium die Einrichtung einer Kommission für ein Reformvorhaben angeregt. Man dürfe „kein Tempo rausnehmen“, betont Eisenreich, auch wenn für mögliche Gesetzesänderungen letztlich der Bund verantwortlich sei. Dass der Föderalismus an dieser Stelle möglicherweise hinderlich ist, verneint der Justizminister auf Nachfrage. „Es hilft, wenn die politischen Initiativen von Länderseite wie etwa aus Berlin, Hamburg oder Bayern kommen.“

Anwälte üben Kritik am Thesenpapier

Im Vorfeld der Konferenz hatte es aus den Reihen der Anwaltschaft auch Kritik gegeben. Die andere, zahlenmäßig deutlich größere Berufsgruppe der Juristen wünschte sich eine deutlich stärkere Beteiligung in dem Reformprozess. Auch Eisenreich hat das im Blick und fordert eine breit geführte Diskussion, an der sich Anwälte, Wissenschaftler und Verbraucherverbände beteiligen sollen.

Man begrüße eine Vielzahl der Überlegungen, wie Zivilverfahren schneller, digitaler und effizienter werden könnten, heißt es auf Anfrage beim Deutschen Anwaltverein (DAV). Einzelne Bedenken blieben dennoch, sagt Michaela Balke, Vorsitzende des DAV-Ausschusses Zivilverfahrensrecht, etwa wenn der Parteivortrag durch eine Relationstabelle ersetzt werden soll. „Die Erarbeitung des Tatbestands ist zentrale Aufgabe des Gerichts, die nicht in ein Formular „ausgegliedert“ werden sollte.“ So bestehe die Gefahr, dass besondere Aspekte des Einzelfalls – auch in den folgenden Instanzen – unberücksichtigt blieben. Kritisch sieht der DAV auch die Überlegungen, in einem beschleunigten Online-Verfahren von den Beweisregeln der Zivilprozessordnung abzuweichen und stattdessen den Freibeweis einzuführen.