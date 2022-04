Zinswende : Der Traum vom Eigenheim platzt

Die Zinswende verteuert den Hauskauf drastisch. Das zwingt zu neuen Kalkulationen. Will die Politik private Investitionen in Wohnraum fördern, sind teure Vorgaben zu Sanierungen hinderlich.

In der Fachwelt wird derzeit viel darüber diskutiert, wann die Europäische Zentralbank endlich ihre Leitzinsen erhöhen wird. Immerhin ist die Inflationsrate mittlerweile auf mehr als 7 Prozent gestiegen. In der Praxis aber ist die Zinswende längst da. Wer sich mit dem Gedanken trägt, eine Immobilie zu erwerben, erfährt das gerade leidvoll. Ebenso, wer seinen bestehenden Kredit verlängern muss. So schnell und drastisch wie jetzt sind die Bauzinsen in den vergangenen Jahrzehnten nie gestiegen. Waren zu Jahresanfang noch Zinsen von 0,9 Prozent für zehn Jahre Zinsbindung üblich, sind es nun 2,5 Prozent. Hier geht es nicht um Peanuts. Die für die meisten Menschen teuerste Finanztransaktion ihres Lebens hat sich mal eben in den Kosten fast verdreifacht. Der jahrelang sinkende Zinstrend ist mit einem plötzlichen Sprung in die Gegenrichtung zu einem Ende gekommen.

Das wirft viele Kalkulationen durcheinander. Ein Baukredit über 300.000 Euro kostet in zehn Jahren statt 20.000 Euro nun 60.000 Euro Zinsen. Kredite werden entsprechend langsamer getilgt oder unerschwinglich. Der Traum vom Eigenheim kann dadurch in der neuen Zinswelt für viele platzen. Zumindest sollte mit spitzem Stift neu gerechnet werden, denn die Zinswende fällt in eine Zeit, in der sich die Baukosten drastisch verteuern. Die Auflistung des Statistischen Bundesamtes reicht vom Konstruktionsvollholz (plus 77 Prozent) über Betonstahlmatten (plus 53 Prozent) bis zu Epoxidharz (wichtiges Bindemittel für Farben und Lacke, plus 29 Prozent). Hinzu kommen Knappheiten und Kostensteigerungen für das Personal am Bau.

Aber auch die Preissteigerungen für Bestandsimmobilien setzen sich fort. Gab es hier in den Jahren von 2000 bis 2010 einen Stillstand in Deutschland, klettern die Preise seither von Jahr zu Jahr immer deutlicher. Bisher konnten sich die Käufer damit trösten, dass wenigstens die Finanzierung der hohen Kaufpreise immer billiger wurde. Nun müssen sie neu rechnen.

Nüchtern Kalkulieren

Lohnt in diesem Umfeld der Kauf einer Immobilie überhaupt noch? Das war für selbst genutzte Immobilien immer schon nicht nur eine finanzielle Frage, sondern eine persönliche Lebensentscheidung. Wie viel die Unabhängigkeit vom Vermieter wert ist, lässt sich schwer beziffern. Wichtiger ist indes, nüchtern zu kalkulieren, was leistbar ist. Als Daumenregel gilt eine Kredithöhe als stemmbar, die 108 monatliche Nettogehälter nicht übersteigt. Oder eine monatliche Kreditrate, die höchstens 30 bis 35 Prozent des Haushaltseinkommens beträgt. Dabei sollten auch Folgekosten bedacht werden, die eine eigene Immobilie mit sich bringt. Geht das Dach kaputt oder die Heizung, gibt es keinen Vermieter mehr, der dafür aufkommt.

Steigen die Preise weiter wie bisher, muss man sich um den deutschen Immobilienmarkt und seine Finanzierung keine Sorgen machen: In der Regel kann die Immobilie ohne Verlust wieder verkauft werden. Alles in allem sind die Immobilien hierzulande solide finanziert, Kreditausfälle selten. Doch die steigenden Zinsen führen zu höheren Risiken. Das Budget der Käufer ist begrenzt. Sie vereinbaren deshalb kürzere Laufzeiten ihrer Kredite mit geringeren Tilgungsraten, um sich den teureren Zins leisten zu können. Bei der Abwägung, ob Kaufen oder Mieten die finanziell sinnvollere Variante ist, spielt der Zins eine entscheidende Rolle. Nüchtern betrachtet, müsste jetzt häufiger die Entscheidung zugunsten des Mietverhältnisses ausfallen, zumal die Mieten in den vergangenen Jahren weit weniger stark gestiegen sind als die Kaufpreise.

Das Eigenheim wird für weniger Menschen eine Option

Letztlich werden sich nun weniger Menschen ein Eigenheim leisten können. Die Politik kann dies so hinnehmen. Ist sie aber an mehr privaten Investitionen in Wohnraum interessiert, muss sie die Rahmenbedingungen entsprechend ausgestalten. Dann darf sie nicht noch weitere teure Vorgaben zu Sanierungen von Heizungen, Dächern und Isolierung und zur Stromgewinnung draufsatteln. Auch für Neubauten führen entsprechende Vorgaben zu immer weiteren Kostensteigerungen, die immer mehr Menschen aus finanziellen Gründen vom Eigenheim ausschließen.

Mehr zum Thema 1/

Unterm Strich bleibt der Kauf eines Eigenheims immer ein großes finanzielles Wagnis. Neben der sorgsam überlegten Finanzierung sollte noch mehr Zeit in die Auswahl der Immobilie gesteckt werden. Den Weg zum eigenen Traumhaus muss dabei jeder selbst finden. Das ist auch bei 2,5 Prozent Zinsen noch möglich. Und bei 7 Prozent Inflation entwerten sich die Schulden immerhin ein Stück weit ganz von selbst.