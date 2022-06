Folge der hohen Inflation : Angst vor schneller steigenden Leitzinsen – Dax fällt auf 13.500 Punkte

Die Angst vor kräftigen Zinserhöhungen in den USA lässt den Dax zu Wochenbeginn abrutschen. Der deutsche Leitindex verliert in den ersten Minuten 1,4 Prozent auf 13.562 Zähler und markiert damit den tiefsten Stand seit viereinhalb Wochen. Angesichts der immer weiter ansteigenden Zinserwartung werde der Aktienmarkt derzeit neu bewertet, meint Thomas Altmann von QC Partners. „Zum einen drücken die steigenden Zinsen unmittelbar auf die Gewinne. Zum anderen werden Anleihen zu einer immer größeren Konkurrenz für Aktien. Und beides drückt auf die Aktienkurse.“

Schon am Freitag waren die Aktienkurse merklich gefallen, nachdem in den Vereinigten Staaten noch höhere Inflationsraten bekannt gegeben wurden. Die Teuerungsrate in der größte Volkswirtschaft der Welt betrug im Mai 8,6 Prozent, so viel wie seit 40 Jahren nicht. Der Anstieg übertraf die Erwartungen. Im Mittel hatten Ökonomen mit einem Anstieg auf 8,3 Prozent gerechnet. Wohnen, Lebensmittel und Energiepreise trugen am meisten zu den Preissteigerungen bei. Die so genannte Kerninflationsrate, bei der die volatilen Komponenten Lebensmittel und Energie herausgerechnet werden, stieg auf 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lag damit ebenfalls über den Prognosen.

Am Mittwoch steht nun die nächste Zinsentscheidung der Notenbank Federal Reserve an. Die neuen Inflationsdaten erhöhen den Druck auf die Währungshüter in Washington. Sie hatten Anfang Mai den größten Zinsschritt seit 22 Jahren unternommen und den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf die neue Spanne von 0,75 bis 1 Prozent angehoben. Fed-Präsident Jerome Powell signalisierte für die Sitzungen am Mittwoch und im Juli jeweils ähnlich starke Erhöhungen.

Unter den Einzelwerten konnten sich nur wenige Aktien ins Plus vorarbeiten. Dazu gehörten im MDax Rheinmetall, die nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs fast vier Prozent fester notierten. Das Rüstungsunternehmen erwartet zudem ein anziehendes Geschäft. „Wir rechnen mit deutlich steigenden Umsätzen in der Größenordnung von bis zu 20 Prozent im Jahr und sind nun dabei, unsere Kapazitäten hochzufahren“, sagte Armin Pappberger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall der „Bild am Sonntag“.