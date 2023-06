Ziegeleien in Nepal : „Die Hölle auf Erden“

Bikash Lama handelt mit Menschen und ihrer Arbeitskraft. „Früher war das leichter. Wenn ich über die Dörfer fuhr, wollte jeder mit zurück nach Kathmandu, um dort an den Ziegelöfen zu arbeiten. Heute hoffen alle, dass sie an Touristen in ihren Dörfern verdienen“, sagt der Nepalese. Er sitzt vor einem riesigen Brennofen, aufgeschichtet aus roten Ziegeln, der vor ein paar Tagen geöffnet wurde. Nun tragen die Arbeiterinnen und Arbeiter die orangeroten Ziegel zu einem Lagerplatz. Lama ist ein Naike, auf Nepalesisch das Wort für „Chef“, er hat die Träger angeheuert.

Die wiederum sind Saisonarbeiter ohne Vertrag, Versicherung, Rente, leben vom Versprechen ihres Naikes. Kommt der Monsun, kehren sie in ihre Dörfer zurück. Jetzt sammelt Lama ihre gelben Papierkarten ein, stempelt jeden Ziegel-Marsch ab. „Alles hängt von ihrer Stärke ab. Zwischen hundert und 300 Märsche schaffen sie an einem Tag“, sagt er. Dann drückt er den nächsten Stempel auf die Karte in einer ausgestreckten Hand, bedeckt vom roten Ziegelstaub.

Die Ziegelbrennöfen in Nepal haben Konjunktur. Nach dem Erdbeben 2015 muss immer noch viel wiederaufgebaut werden. Immer mehr Menschen ziehen, getrieben von den Folgen des Klimawandels und der Hoffnung auf Arbeit und Ausbildung, nach Kathmandu. So wuchert die Stadt immer tiefer in den Talkessel. Auch hier hausen die armen Seelen vom Land erst unter Planen, dann unter Wellblech, schließlich in einem Wohnraum, gebaut aus Ziegeln. Davon profitieren die Ziegeleien, die rund um Kathmandu liegen. Oberhalb der Lehmgruben haben sie sich angesiedelt. Das Land frisst sich hier selbst auf: Hat die Ziegelei den Lehm der Gruben gebrannt, zieht sie weiter – alles hier besteht nur aus gebrannten Ziegeln, die wie Lego aufgeschichtet werden zu Lagern und mit Holz oder Billigkohle aus Indien befeuerten Öfen.

Wie Ameisen schuften Tausende rund um die Brennöfen

Ihre rote Schornsteine ragen hoch in den Himmel. Auf Erden aber spielen sich Dramen ab. Wie Ameisen schuften Tausende rund um die riesigen Brennöfen. In Südasien produzierten 150.000 Ziegeleien mehr als 310 Milliarden Ziegel im Jahr, schätzen die Fachleute des länderübergreifenden International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) in Kathmandu. Allein die 1300 Ziegeleien Nepals trügen gut 2 Prozent zur Wirtschaftsleistung des Landes bei. Dafür aber stießen sie jährlich mehr als 1,3 Millionen Tonnen Treibhausgas aus. Viele Arbeiter haben Staublungen. In einem diplomatischen Bericht in Kathmandu ist von „der Hölle auf Erden“ die Rede.

Dishit arbeitet in dieser „Hölle“, der Bungmati Ziegelei. 28 gebrannte Steine schleppt sie bei jedem Gang auf ihrem Rücken, manche noch warm. Der Weg vom Brennofen zum Lager mit Millionen von Ziegeln ist rund 300 Meter lang. Am Ende steigen Dishit und ihre Kolleginnen 20 Stufen hinauf, die – wie alles hier – aus gebrannten Ziegeln aufgeschichtet sind. Oben, auf der obersten Schicht, dreht sie sich und setzt ihre Last mit einer Kniebeuge auf der jeweils letzten Ebene ab. Die Haut ihrer Hände ist gesprungen von den rauen Ziegeln. Gesicht und Kleidung, die Füße, alles verschwindet im braunen Staub. Männer ordnen die neue Lieferung. Die Atempause dauert nur Sekunden. Und schon hat sich Dishit wieder auf den Weg hinab zum Ofen gemacht.