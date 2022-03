Zeitenwende : Warum Deutschland so viele Krisenwarnungen ignoriert

Die Stimmung war lustig im Herbst vor vier Jahren auf der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Donald Trump hatte gerade erzählt, wie erfolgreich seine Regierung sei, und die versammelten Di­plomaten hatten herzlich gelacht. Trump sprach weiter und warnte Deutschland davor, dass es sich gerade von russischem Gas abhängig mache. Deutschlands Außenminister Heiko Maas zog die Mundwinkel nach oben, schüttelte ungläubig den Kopf. Heute weiß man: Damals war nicht Trump im Unrecht.

Dass Deutschland sich täuscht, das ist in den vergangenen Jahren häufiger vorgekommen. Dieses Mal gibt es einen neuen Begriff dafür, von einer „Zeitenwende“ spricht Bundeskanzler Olaf Scholz: „Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.“ Doch dass plötzlich alles anders ist als vorher, das ist kein neues Phänomen. Um Krieg ging es dabei nur selten, aber es lässt sich nicht leugnen: Die Geschichte der vergangenen 15 Jahre ist eine Geschichte der Krisen.

Vor der Ukrainekrise stand Corona. Die Pandemie wiederum löste in der öffentlichen Debatte praktisch nahtlos die große Dürre ab, in der sich alle an die Klimakrise erinnerten. Und hinter dem Land lagen zu dieser Zeit schon die syrische Flüchtlingskrise, die Eurokrise und natürlich die Finanzkrise. Sechs große Krisen in 15 Jahren. Immer zog die nächste Krise alle Aufmerksamkeit auf sich, denn immer war das Land komplett überrascht von den neuen Entwicklungen, immer konzentrierte es sich auf die neuen Probleme, korrigierte seinen Kurs – und vergaß vor lauter Konzentration, die nächsten Probleme in den Blick zu nehmen. Gut vorbereitet war Deutschland nie. Dabei hatte es jedes Mal Warnungen gegeben. Nicht immer viele, aber ein paar schon. Vor jeder Krise. Nur gehört wurden sie nicht.

„Die Leute rollten die Augen“

Es war Juni 2015, mitten in der Eurokrise. Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras verweigerte sich den Reformen, die andere Eurostaaten für ihr Geld sehen wollten. Alle paar Tage trafen sich die Regierungschefs zu Nachtsitzungen. Immer noch war unklar, ob die Eurozone zusammengehalten werden könnte. Da sprach Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Pressekonferenz nach einem EU-Gipfel über etwas ganz anderes: die Flüchtlingsfrage. Die nannte Merkel „die größte Herausforderung, die ich jedenfalls in meiner Amtszeit bezüglich der Europäischen Union gesehen habe“ – also auch größer als die Eurokrise. Selbst wenn man sich an die Episode erinnert, das genaue Zitat ist heute nicht leicht zu finden. Niemand sprach lange darüber. Niemand glaubte ihr. Die Journalisten hielten den Satz für ein Ablenkungsmanöver. Öffentlicher Druck in der Flüchtlingsfrage blieb aus.

Ebenfalls 2015 stand Bill Gates, Microsoft-Gründer, Milliardär, vor Unternehmern und sagte: „Wenn etwas in den nächsten Jahrzehnten über zehn Millionen Menschen tötet, dann wird es höchstwahrscheinlich ein hoch ansteckendes Virus sein und kein Krieg.“ Kurz vorher hatte das Ebolavirus die Welt erschreckt. Schon vor dem Corona-Ausbruch wurde der „Ted“-Talk von Bill Gates mehr als 2,5 Millionen Mal im Internet angesehen. Trotzdem bereitete sich niemand auf eine neue Pandemie vor. Die deutsche Verwaltung verschlief es sogar, die Vorräte an medizinischem Material zu besorgen, wie sie es sich in ihrem Notfallplan selbst vorgenommen hatte.