Zukunft des Westens : Der Übergang zu einer dritten Epoche

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Zeitenwenden kündigen sich weder mit einem Donnerschlag an, noch verändern sie die Welt im Schnelldurchlauf. Vielmehr schöpfen sie ihre unwiderstehliche Kraft aus einer allmählichen Verwandlung der Verhältnisse.

Die ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg waren für die Industrienationen eine Zeit kräftigen Wirtschaftswachstums und spürbarer Einkommenszuwächse. Sie waren geprägt durch eine Marktwirtschaft mit sozialer Absicherung und starken korporatistischen Elementen, gekennzeichnet durch mächtige Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände.

Sie stützte sich, nachdem sich auch die Sozialdemokratie mit ihr versöhnt hatte, auf eine breite Zustimmung in der Bevölkerung und in der Politik. Das starke Wachstum erklärte sich mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, einer Ausbreitung der weitgehend standardisierten industriellen Massenproduktion und einer Demographie, die für einen steten Zuwachs an Arbeitskräften sorgte.

Handelsbarrieren und Kapitalverkehrskontrollen hemmten indessen eine schnelle Internationalisierung der Wirtschaft. Der Bezugspunkt für die meisten Menschen war das Leben im eigenen Land.

Ölkrisen und Inflation

Diese erste Epoche der Nachkriegszeit geriet in den siebziger Jahren in eine Krise. Die industrielle Versorgung der Menschen mit standardisierten Massengütern näherte sich den Grenzen ihres Wachstums, und die gleichzeitig wachsenden Ansprüche der Gewerkschaften sorgten im Verein mit den Ölkrisen für steigende Inflationsraten. Vielerorts waren als sozialer Fortschritt postulierte Regulierungen eingezogen.

Aus der Krise entstand Neues. Die zweite Epoche der Nachkriegszeit beruhte, ausgehend von den Vereinigten Staaten und Großbritannien, nicht auf einer revolutionären Veränderung des Wirtschafts- und Sozialmodells, sondern auf einer Modernisierung, die mit Deregulierungen und einer durch den Zusammenbruch des Ostblocks beförderten Globalisierung einherging. Dieses zunächst von bürgerlichen Parteien getragene Modell wurde später auch von der Sozialdemokratie zu Zeiten Tony Blairs und Gerhard Schröders akzeptiert.

Die zweite Epoche bescherte vor allem Schwellenländern ein starkes Wachstum und holte viele Millionen Menschen aus der Armut. In den Industrienationen verstetigten sich ordentliche Wachstumsraten bei niedriger Inflation. Dahinter verbargen sich erhebliche dynamische Prozesse: Die Wirtschaft wurde durch revolutionäre technische Fortschritte vor allem in der Informationstechnologie einem mächtigen Wandel unterworfen. Gleichzeitig individualisierten sich Lebensstile und -einstellungen.

Populismus und Zweifel

Unsere Gegenwart ist eine Zeit, in der sich Zweifel am Modell der zweiten Epoche unter anderem in Form des politischen Populismus äußern, denn die vergangenen Jahrzehnte kennen in den Industrienationen nicht nur Gewinner. Neben einem urbanen, mobilen, der Globalisierung gegenüber aufgeschlossenen Bürgertum steht ein vor allem in den Regionen des Landes angesiedeltes, weniger mobiles, wertkonservatives und für Verlustängste anfälliges Bürgertum.

Die von Populisten propagierte Verachtung der Globalisierung und Rückbesinnung auf nationale Identitäten begünstigen geopolitische Spannungen und Handelskonflikte. Und wieder erweist sich ein technischer Wandel als Motor wirtschaftlicher Veränderung wie als Quelle von Sorgen und Abstiegsängsten: Künstliche Intelligenz, Big Data und maschinelles Lernen schicken sich an, Industriegesellschaften in Wissensökonomien zu transformieren. Eine dritte Epoche der Nachkriegsgeschichte befindet sich in der Entstehung.

Regeln und Ordnung

Einer der scharfsinnigsten Analytiker dieser Transformation in Deutschland ist der in Frankfurt an der Oder lehrende Soziologe Andreas Reckwitz. Er sieht Potential für einen Liberalismus, der stärker als in den vergangenen Jahrzehnten für Ordnungsbildung eintritt. Das ist ein Liberalismus, der Demokratie, Freiheit und Marktwirtschaft garantiert, aber durch klare Regeln gerade den verunsicherten Menschen Halt gibt.

Wiederum geht es nicht um eine revolutionäre Veränderung, sondern um Anpassungen und um die Überzeugung, dass ein erfolgreiches Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell von einer großen Mehrheit der Menschen getragen werden muss.

Ein freiheitliches, durch klare Ordnungen und Regeln geprägtes Paradigma könnte eine Mehrheit der Menschen überzeugen, während das rückwärtsgewandte, auf Empörung beruhende Kalkül des Populismus darin besteht, Gesellschaften zu spalten. Freilich: Für einen revitalisierten Liberalismus brauchte es eine Politik, die sich weit mehr auf die Fahnen schreibt als bloßen Machterhalt oder naiv-sozialistische Träumereien.