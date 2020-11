Aktualisiert am

Steuerskandal : Zahl der Beschuldigten wegen Cum-Ex-Geschäfte steigt an

Peter Biesenbach (CDU), der Justizminister von Nordrhein-Westfalen, setzt mehr Personal zur Ermittlung der Cum-Ex-Geschäfte ein. Kritik gibt es trotzdem. Bild: dpa

Mittlerweile ermitteln Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen gegen 927 Verdächtige wegen Beteiligung an den illegalen Aktiengeschäften. Die deutlich geringere Zahl an Fahndern und Ermittlern ruft Kritiker auf den Plan.