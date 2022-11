Trotz Krieg und Energiekrise : Zahl der Arbeitslosen sinkt weiter

Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt sich trotz des Krieges in der Ukraine, der hohen Inflation und der kräftig gestiegenen Energiekosten weiter robust. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte, sank die Zahl der Arbeitslosen im Oktober um 43.000 auf 2,442 Millionen. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent zurück.

Die schwierige wirtschaftliche Lage hinterlässt jedoch auch am Arbeitsmarkt zunehmend Spuren. So ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit insbesondere mit dem für diese Jahreszeit üblichen Herbstaufschwung zu erklären, und der fiel schwächer aus als in früheren Jahren. Saisonbereinigt ergibt sich – wie im Vormonat September – hingegen sogar ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit: um 8000.

Dieser sei eine Folge der wirtschaftlichen Abschwächung und – anders als in den vergangenen Monaten – nicht mehr darauf zurückzuführen, dass sich viele geflüchtete Ukrainerinnen arbeitslos melden, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles. Insofern zeichne sich „eine gewisse Trendwende“ ab. Zudem bereiteten sich wieder mehr Unternehmen auf mögliche Kurzarbeit vor und reduzierten ihre Nachfrage nach neuem Personal. Grundsätzlich zeige sich aber weiter „ein sehr stabiles Bild“, betonte Nahles. Mit einem Einbruch am Arbeitsmarkt sei in den kommenden Monaten nicht zu rechnen.

So viele Erwerbstätige wie nie

Frühindikatoren deuten darauf hin, dass sich die Lage am deutschen Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten weiter eintrüben könnte. So ist das Arbeitsmarktbarometer des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das zur Bundesagentur für Arbeit gehört, im Oktober zum sechsten Mal in Folge gefallen. Das Barometer beruht auf einer monatlichen Umfrage unter allen lokalen Arbeitsagenturen. Diese gehen davon aus, dass die Beschäftigung in den kommenden Monaten zwar weiter steigen wird, allerdings nicht mehr so kräftig wie bisher. Zugleich dürfte auch die Arbeitslosigkeit saisonbereinigt weiter zunehmen.

Das Beschäftigungsbarometer des Münchener Ifo-Instituts weist ebenfalls darauf hin, dass die Unternehmen in Deutschland sich angesichts der drohenden Rezession mit Neueinstellungen zurückhalten. Es basiert auf einer monatlichen Umfrage unter rund 9000 Unternehmen und fiel im Oktober auf den niedrigsten Wert seit April 2021, als die Corona-Pandemie die Konjunktur stark belastete. Meldungen zu Neueinstellungen und Entlassungen halten sich demnach gegenwärtig in etwa die Waage. „Es kehrt Vorsicht auf dem Arbeitsmarkt ein“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. So sei beispielsweise in der Industrie gegenwärtig kein Anstieg der Beschäftigung zu erwarten.

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage hat die Zahl der Erwerbstätigen mit Beginn der Herbstbelebung im September einen historischen Höchststand erreicht. Sie kletterte um 239.000 auf 45,6 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Der Anstieg liegt leicht unter dem September-Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019, dennoch wurde der bisherige Höchstwert für Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland vom November 2019 geknackt.

Klammert man die üblichen jahreszeitlichen Schwankungen aus, ergibt sich gegenüber dem Vormonat August allerdings ein leichter Rückgang.