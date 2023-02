Youtube bekommt eine neue Führung: Susan Wojcicki kündigte am Donnerstag an, ihre Aufgabe an der Spitze der zum Internetkonzern Google gehörenden Videoseite niederzulegen. Sie schrieb in einem Blogeintrag, sie wolle ein „neues Kapitel“ beginnen und sich auf „meine Familie, Gesundheit und persönliche Projekte, für die ich eine Leidenschaft habe“, konzentrieren. Nach fast 25 Jahren bei Google sei dies nun der richtige Zeitpunkt, sagte die 54 Jahre alte Managerin.

Wojcicki gehört seit langer Zeit zu den bekanntesten Frauen in der amerikanischen Technologieindustrie. Bei Google hatte sie eine ganze Reihe verschiedener Führungspositionen, und sie hat auch einen besonderen Platz in der Geschichte des Unternehmens. Im Jahr 1998 vermietete sie die Garage und ein paar Zimmer in ihrem Haus in Menlo Park im kalifornischen Silicon Valley an Larry Page und Sergey Brin, die beiden Unternehmensgründer.

Es war die erste Zentrale von Google, und von hier aus begann der Aufstieg des Unternehmens zu einem Tech-Giganten. Wojcicki stieg selbst in den Anfangstagen ein und wurde zur sechzehnten Mitarbeiterin. Sie hat auch noch eine andere persönliche Verbindung zu Google, ihre Schwester Anne war früher mit Sergey Brin verheiratet.

Internetsuche und Werbegeschäft

Im Laufe ihrer Google-Karriere war Susan Wojcicki unter anderem für Internetsuche und für das Werbegeschäft zuständig. Sie spielte auch eine maßgebliche Rolle bei einigen Großakquisitionen des Konzerns, unter anderem auch dem Zukauf von Youtube. Google erwarb die Videoseite 2006 für 1,65 Milliarden Dollar. Der Preis galt damals als sehr hoch, zumal Youtube noch keine zwei Jahre alt war. Aber die Videoseite entpuppte sich recht schnell als Glücksgriff, im Laufe der Jahre wurde sie zu einer wichtigen Konzernsäule. 2022 brachte sie einen Werbeumsatz von 29,2 Milliarden Dollar ein.

Allerdings war sie in jüngster Zeit eine Schwachstelle im Konzern, die Umsätze sind nun zwei Quartale in Folge geschrumpft. Nachfolger von Wojcicki soll Neal Mohan werden, Youtubes bisheriger Produktchef. Wojicicki will Google und seiner Mutterholding Alphabet künftig in einer beratenden Rolle erhalten bleiben.