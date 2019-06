Radikale Konservative : Lieber auf Schottland und Nordirland verzichten als auf den Brexit!

Tory-Kandidat Rory Stewart am Montag bei einer Wahlkampfveranstaltung in London Bild: dpa

Dass die Parteibasis der britischen Konservativen überwiegend für den Brexit ist, war bekannt. Eine neue Umfrage unter den Mitgliedern der Tories ist dennoch verblüffend: Sie zeigt eine politisch radikalisierte Partei, deren Anhänger fast jedes Opfer dafür in Kauf nähmen, wenn ihr Land nur ja die Europäische Union verlässt.

Marcus Theurer Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Dem Meinungsforschungsinstitut Yougov sagten zum Beispiel 61 Prozent der Befragten, sie würden akzeptieren, wenn die britische Volkswirtschaft erheblichen Schaden durch den EU-Austritt erleiden sollte. Dabei gehörte bisher eine wirtschaftsfreundliche Grundhaltung zu den Kernmerkmalen der Tories. Damit nicht genug: 54 Prozent der Mitglieder würde es für den Brexit auch hinnehmen, wenn ihre eigene Partei am Streit um den EU-Austritt zerbrechen sollte.

Sogar das Vereinigte Königreich würden sie für den Brexit opfern: 59 Prozent gaben an, sie hielten ein Ausscheiden der Provinz Nordirlands aus der britischen Union eher für verschmerzbar als einen Verzicht auf den EU-Austritt. 63 Prozent würden eine Abspaltung des mehrheitlich proeuropäischen Schottlands in Kauf nehmen.

Einfluss auf die Zukunft Großbritanniens ist enorm

Würden die Tory-Parteimitglieder also wirklich jeden politischen und wirtschaftlichen Preis für den Brexit bezahlen? Nicht ganz: Noch mehr als vor der EU schaudert ihnen vor dem Sozialisten Jeremy Corbyn. Sollte der Brexit zu einem Regierungswechsel führen, der den stramm linken Labour-Parteichef an die Macht brächte, würden 51 Prozent der Anhänger im Zweifel – und vermutlich schweren Herzens – den EU-Austritt abblasen.

Und wie sehen typische Parteimitglieder der britischen Konservativen aus? Sie gehören mehrheitlich zur älteren Generation – das Durchschnittsalter wird auf 57 Jahre geschätzt. Außerdem sind sie großteils männlich und gelten als überdurchschnittlich wohlhabend.

Ihr Einfluss auf die Zukunft Großbritanniens ist derzeit enorm: Die Parteistatuten sehen vor, dass zunächst die konservativen Unterhausabgeordneten in mehreren Wahlgängen die beiden Top-Favoriten für die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Theresa May herausfiltern. Der zweite dieser Wahlgänge findet am Dienstagabend statt. Die Entscheidung zwischen den beiden Finalisten werden die Parteimitglieder voraussichtlich in der zweiten Julihälfte per Urwahl treffen. Der Parteichef soll zugleich auch neuer britischer Premierminister werden. Als klarer Favorit gilt bislang der frühere Außenminister und Brexit-Hardliner Boris Johnson.