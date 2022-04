Yen-Schwäche : Die Bank von Japan bleibt stur

Die japanische Notenbank wird von nun an täglich unbegrenzt Staatsanleihen zum Festzins ankaufen. Mit dieser Änderung bekräftigte die Notenbank am Donnerstag, dass sie trotz der Abwertung des Yen an der expansiven Geldpolitik festhalten will.

Trotz der schnellen Abwertung des Yen hat die Bank von Japan am Donnerstag beschlossen, ihre Geldpolitik unverändert expansiv zu halten. Damit stellt die japanische Zentralbank sich weiter gegen den Trend anderer großer Notenbanken, die Geldpolitik vor dem Hintergrund global steigender Inflationsraten zu straffen. Um die Zusage zu bekräftigen und um Zweifel an den Finanzmärkten auszuräumen, kündigte die Zentralbank an, von nun an täglich unbegrenzt Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit zum Festzins anzukaufen. Notenbankgouverneur Haruhiko Kuroda will so erreichen, dass der langfristige Zehnjahreszinssatz nicht über 0,25 Prozent hinaus steigt.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge





Nach der geldpolitischen Entscheidung verlor der Yen gegenüber dem amerikanischen Dollar und dem Euro ruckartig an Wert, nachdem er sich in den Tagen zuvor etwas erholt hatte. Der Euro wurde um 136,5 Yen und der Dollar fast mit 130 Yen gehandelt. Die Abwertung des Yen in den vergangenen Wochen erregt zunehmend den Unmut der Regierung und der Bevölkerung, weil so die Einfuhr von Öl, Gas und anderen Rohstoffen nach teurer wird. Die Inflationsrate in Japan lag zuletzt wegen Sonderfaktoren bei 0,8 Prozent und wird in Kürze bei rund 2 Prozent erwartet.

Schon seit Mittwoch vergangener Woche hatte die Zentralbank Anleihekäufe zum Festzinssatz täglich angeboten. Am Donnerstag kaufte sie in dem Rahmen Staatsanleihen im Wert von 581,6 Billionen Yen (4,3 Milliarden Euro). Am Mittwoch waren es rekordhohe 921,5 Billionen Yen. Falls die Zentralbank in diesem Tempo weiter Staatsanleihen ankaufe, werde sie bis 2027 alle ausstehenden japanischen Staatsanleihen erworben haben, kommentierte am Donnerstag Tom Learmouth von Capital Economics die geldpolitische Entscheidung.

Die Ankäufe in Milliardenhöhe zeigen den Druck an den globalen Finanzmärkten zu höheren Zinssätzen, dem die Notenbank sich entgegenstemmt. Sie bestätigte am Donnerstag, dass sie den Zehnjahreszinssatz weiter in einem Band von plus/minus 0,25 Prozent um den Nullzins halten möchte. Der Zehnjahreszinssatz für amerikanische Staatsanleihen liegt derzeit bei etwa 2,8 Prozent. Angesichts dieser Differenz hält sich die Spekulation, dass die japanische Zentralbank ihre Geldpolitik nicht mehr durchhalten könne, falls die amerikanische Federal Reserve und andere Notenbanken ihre Zinssätze weiter anheben. Beobachter wie Learmouth oder Frederic Neumann von HSBC halten es für möglich, dass die japanische Notenbank in den kommenden Monaten das Band um den Nullzins weiten werde. Faktisch wäre das eine Abkehr von der expansiven Geldpolitik der Zinskurvensteuerung, im Rahmen derer die Bank den kurzfristigen Zinssatz bei minus 0,1 Prozent und den Zehnjahreszinssatz um Null Prozent fixieren möchte.

Das Festhalten an der expansiven Geldpolitik begründet die Notenbank damit, dass sie den Anstieg der Inflation für nur vorübergehend hält. Am Donnerstag prognostizierte die Bank für dieses Fiskaljahr eine Inflation von durchschnittlich etwa 1,9 Prozent, die in den beiden Folgejahren auf 1,1 Prozent sinken werde. Damit würde das Inflationsziel der Notenbank von mittelfristig 2 Prozent nicht erreicht. Die Bank versprach am Donnerstag abermals, die expansive Geldpolitik so lange beizubehalten, bis die Inflationsrate dauerhaft 2 Prozent oder mehr erreiche. Das Wirtschaftswachstum erwartet die Bank mit rund 3,8 Prozent im aktuellen Fiskaljahr und einer Abschwächung in den Folgejahren auf etwa 1,1 Prozent. Die Zentralbank bekräftigt Ihre Bereitschaft, die Geldpolitik noch weiter zu lockern, sollte sich dies als notwendig erweisen.