Interview zu Tech-Konzernen : „Reif für eine große Zerschlagung“

Schrumpft der Wettbewerb in Amerika? War Facebooks Übernahme von WhatsApp und Instagram eine Killer-Aquisation? Der Yale-Ökonom Florian Ederer hat Antworten und eine Zerschlagungsfantasie.

Herr Ederer, erdrosseln große Unternehmen den Wettbewerb in den Vereinigten Staaten?

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

Das Weiße Haus sieht ganz klar ein Wettbewerbsproblem. In meinen Augen ist das stimmig. Amerika galt lange als das Land des freien Wettbewerbs. Studien in den letzten zehn Jahren haben gezeigt, dass das nicht mehr so gut aussieht.

Woran erkennt man denn, dass der Wettbewerb nicht mehr so gut funktioniert?

Eine der einflussreichsten Untersuchungen der jüngsten Jahre kommt zum Ergebnis, dass die Deckungsbeiträge führender Unternehmen seit den Achtzigerjahren stark gestiegen sind. Das ist die Differenz zwischen variablen Kosten und dem Umsatz. Der Gewinn geht zulasten der Verbraucher.

Die Idee dahinter ist, dass Firmen sich hohe Deckungsbeiträge oder Gewinnspannen nicht erlauben könnten, wenn sie Wettbewerber fürchten müssten, die sie unterbieten.

Ganz genau, und es geht nicht nur um die Verbraucher. Die Unternehmen zahlen auch ihren Angestellten zu wenig.

Das wäre klassische Ausbeutung.

Ja, das weist schon in Richtung marxistischer Klassenkampf. Nur, man darf nicht verschweigen, dass die Studien mit dieser Stoßrichtung bei aller Bedeutsamkeit umstritten sind. Die Kritik ist nicht mal politisch motiviert. Es gibt wissenschaftliche Herausforderungen und alternative Deutungen: Unternehmen mit hohen Fixkosten brauchen beispielsweise hohe Gewinnspannen, um profitabel zu bleiben.

Bei Fixkosten geht es um Forschungs- und Entwicklungskosten und Verwaltungsaufwand: Alles, was anfällt, selbst wenn man nichts herstellt.

Ja. Andererseits zeigt sich, dass der Anteil des Gewinns am Bruttosozialprodukt seit Jahren steigt, während der Anteil der Löhne schrumpft. Das deutet Richtung Ausbeutung. Eine alternative Erklärung lautet: Superstar-Unternehmen haben hohe Gewinne, weil sie durch eigene Anstrengung viel produktiver sind als die Wettbewerber. Das schadet den Verbrauchern nicht unbedingt. Mit anderen Worten: Ganz so klar ist das Bild nicht.

Was sagt Ihr Instinkt?

Mein Instinkt sagt, Amerika hat ein Wettbewerbsproblem. Die Politik allerdings übertreibt. Das muss sie aber auch als ein Gegengewicht zur Trump-Ära. Da war fast alles erlaubt, es sei denn, einer von Präsident Donald Trumps erkorenen Feinden wie Amazon wollte etwas kaufen.

Sie würden Amazon nicht prüfen wollen?

Man muss sich die Technologieriesen genau anschauen. Nur, die politische Fokussierung allein auf die großen fünf Technologiekonzerne Amazon, Apple, Facebook, Google und Microsoft ist falsch. Amerikas Wettbewerbsproblem ist viel breiter.

Zurück zur Ausbeutung: Bisher hieß es, Amerikas Löhne seien so niedrig wegen der Globalisierung – also nicht, weil zu wenig Wettbewerb herrschte, sondern zu viel. Und zu den Preisen: Wo ist denn die berüchtigte Preissetzungsmacht der Mo­nopole, wenn es seit Jahrzehnten keine Inflation gibt?

Der Trend, dass der Lohnanteil an der Wertschöpfung gesunken ist, kann nicht durch Globalisierung erklärt werden. So politisch bedeutsam der China-Schock auch war, reicht seine Dimension dafür nicht. Dass Preise per se nicht steigen, stimmt. Wir erwarten aber wegen des technischen Fortschritts zunehmende Produktivität und damit sinkende Preise, es sei denn, die Fortschritte kommen allein den Unternehmenseignern zugute. Untersuchungen zeigen, dass variable Kosten tatsächlich im Zuge des Produktivitätsfortschritts gesunken sind, die Preise aber nicht im gleichen Maße. Hohe Gewinne schmecken nach mangelndem Wettbewerb.

Oder sie sind eben von Superstars erwirtschaftet.