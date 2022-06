Unterdrückung der Uiguren : „Zwangsarbeit gehört zu Chinas neuer Normalität“

Gefangene in einem Lager in Xinjiang: Das Bild gehört zu den Xinjiang Police Files, die dem Anthropologen Adrian Zenz zugespielt wurden. Bild: AFP

Der 41 Jahre alte Bauarbeiter Ali leidet an Bluthochdruck, seine Frau hat Probleme mit den Nieren. Sie leben in einem Dorf im Süden der Region Xinjiang. Im Mai vorigen Jahres hatte eine Arbeitsgruppe der Kommunistischen Partei 334 Haushalte in ihrem Ort besucht und sie zu ihrem Einkommen befragt. Die von Peking entsandten Kader stellten fest: Die uigurische Familie ist „anfällig für Armut“. Damit sie nicht unter die staatlich festgelegte Armutsgrenze rutscht, weist man ihnen neue Arbeitsplätze zu.

Ali muss nun in einer Kleidungsfabrikarbeiten, seine kranke Frau wird Reinigungskraft. „Um eine Rückkehr in die Armut zu verhindern, kann man die Menschen nicht einfach mit Geld unterstützen“, sagt der Parteisekretär des Dorfes einer chinesischen Zeitung. „Maßnahmen zur Unterstützung fauler Menschen müssen vermieden werden.“ Wie die Familie über ihren vermutlich unfreiwilligen Beitrag zur Armutsbekämpfung denkt, bleibt unerwähnt.

Die Episode, die im Januar in den chinesischen Staatsmedien beschrieben wurde, sei beispielhaft für eine neue Phase in Chinas Umgang mit den ethnischen Minderheiten in der Region Xinjiang, schreibt der Anthropologe Adrian Zenz in einer neuen Studie, die der F.A.Z. vorliegt. „In Regionen, in denen Uiguren leben, bildet Zwangsarbeit das Fundament der zukünftigen Industrie- und Wirtschaftspolitik“, heißt es darin. Zenz forscht für die amerikanische Victims of Communism Memorial Foundation zur Situation ethnischer Minderheiten in Xinjiang.

Mehr als 2 Millionen Zwangsarbeiter

Ihm wurden auch die Ende Mai veröffentlichten „Xinjiang Police Files“ zugespielt. Sie enthalten unter anderen Aufnahmen aus den Lagern in Xinjiang, in denen die chinesische Regierung nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen mehr als eine Million Uiguren, Kasachen und Angehörige anderer ethnischer Minderheiten festhielt. Auf tausenden von Porträtfotos blicken Gefangene vor einem weißen Hintergrund direkt in die Kamera. Die älteste Frau ist 72 Jahre alt, die jüngsten Abgebildeten sind 15 Jahre alt. Viele haben Tränen in den Augen. Einige Männer haben Verletzungen im Gesicht.

„Zwangsarbeit gehört zu Chinas neuer Normalität“, sagt Zenz. Er geht davon aus, dass zwischen 2 und 2,5 Millionen Menschen aus Xinjiang als Zwangsarbeiter in chinesischen Fabriken eingesetzt werden könnten. Seine Annahme beruht auf offiziellen Statistiken der lokalen Behörden und Analysen chinesischer Wissenschaftler. Das Programm diene der Bekämpfung von Armut, heißt es seitens der chinesischen Regierung. Ins Ausland geflüchtete Uiguren und Kasachen berichten jedoch von Zwangsrekrutierungen.

In einem Bericht an die internationale Arbeitsorganisation ILO kam auch die internationale Gewerkschaftsunion im Februar zu dem Schluss, dass die chinesische Regierung in einem „systematischen Programm“ muslimische Minderheiten als Zwangsarbeiter einsetze. In den Wirtschaftsplänen der Region Xinjiang hat Zenz nun Hinweise darauf gefunden, dass die Kommunistische Partei diese „Arbeitstransfers“ zunehmend institutionalisiert.