WTO-Chefin im Interview : „Ich hoffe sehr, dass Biontech mehr tun kann“

Aktualisiert am

Frau Generaldirektorin, manche sagen, Sie seien die letzte Hoffnung der krisengeschüttelten Welthandelsorganisation WTO. Wie kommen Sie mit solch einschüchternd hohen Erwartungen klar?

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Das kann ich ganz gut aushalten. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich keinen Zauberstab habe, mit dem ich die vielen Probleme der WTO verschwinden lassen kann. Was ich mitbringe, ist jede Menge Leidenschaft und die Bereitschaft, hart zu arbeiten und alle meine Fähigkeiten einzusetzen. Aber die Mitgliedsländer müssen auch mit mir zusammenarbeiten, damit wir aus dieser letzten Chance das Beste machen. Und wissen Sie was: Ich bin immer noch optimistisch – obwohl ich jetzt schon zwei Wochen im Amt bin (lacht).