Aktualisiert am

Im französischen Interesse: Grüner Wasserstoff aus Atomkraftwerken wie hier in Saint-Vulbas in Frankreich Bild: AFP

Die offene Drohung kam überraschend. Dabei zündete Paris am Montag eigentlich nur die logische nächste Eskalationsstufe: Wenn Deutschland das französische Ansinnen nicht unterstütze, Atomkraft als „grün“ einzustufen, sei der Weiterbau der H2Med-Wasserstoffpipeline von Spanien nach Deutschland gefährdet. Schließlich habe der deutsch-französische Ministerrat im Januar vereinbart, dass Berlin sich im Gegenzug dafür einsetze, dass auch kohlenstoffarmer Wasserstoff – sprich aus Atomkraft – bei den Dekarbonisierungszielen der EU berücksichtigt werde.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge



Kurz zuvor hatten die Franzosen in einem Brief mit acht osteuropäischen Staaten gefordert, Atomkraft als „grün“ einzustufen, und gedroht, europäische Pipelines ergäben wenig Sinn, wenn die EU-Staaten nicht derselben Ansicht seien, wie der Wasserstoff hergestellt werden solle.

Seit Wochen versucht die französische Regierung mit allen Mitteln, die Atomkraft als Alternative zu den erneuerbaren Energiequellen Wind, Wasser und Sonne zu etablieren. Es geht um die Produktion von Wasserstoff, aber nicht nur. Auch in anderen Energiedossiers wie der Reform des Emissionshandels drangen die Franzosen darauf, der Kernkraft doch noch auf irgendeine Weise eine Sonderrolle zu verschaffen, sagen Diplomaten. Ebenso wenig geht es allein um Klimaschutz.

Pariser Industriepolitik

Natürlich helfe es Frankreich, wenn es durch Atomkraft erzeugten Wasserstoff auf seine Klimaziele anrechnen könne, sagen hohe EU-Beamte, Diplomaten und Europaabgeordnete gleichermaßen. Weil Frankreich zugleich aber an anderer Stelle die europäischen Pläne für die Einfuhr von grünem Wasserstoff bremst, äußern einige noch einen anderen Verdacht: Es geht Paris schlicht um Industriepolitik und Marktanteile in einem Zukunftsgeschäft. 10 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff jährlich will die EU bis 2030 selbst erzeugen, weitere 10 Millionen importieren. Wenn Frankreich mit seinen Atommeilern „grünen Wasserstoff“ produzieren kann und der Bedarf zugleich nicht ausreichend durch Importe gedeckt werden kann, ist das ein Riesengeschäft.

Bisher ist die französische Regierung trotz intensiver Lobbyarbeit in Brüssel nicht recht vorangekommen – anders als bei der Taxonomie, als Berlin und Paris gemeinsam durchsetzten, dass Atomkraft als grüne Finanzanlage eingestuft wird. Klimaschutzkommissar Frans Timmermans stellte in dieser Woche noch einmal unmissverständlich klar: „Erneuerbarer Wasserstoff muss aus erneuerbaren Quellen hergestellt werden.“ Und Kernkraft sei keine erneuerbare Quelle, fügte ein Sprecher anschließend hinzu, um jedes Missverständnis zu vermeiden. Daran hat auch der delegierte Rechtsakt zum grünen Wasserstoff nichts geändert, den die Europäische Kommission vor einigen Tagen veröffentlicht hat.

Brüssel gegen Paris

Das Haus der französischen Energieministerin Agnès Pannier-Runacher feierte diesen zwar als „schönen französischen Sieg“. Wohl auch deshalb etablierte sich ganz im Sinne von Paris die Lesart, Brüssel habe sich im Streit um den grünen Wasserstoff aus Atomstrom auf seine Seite geschlagen. Das aber ist schlicht falsch. Zu der Frage sagt der delegierte Rechtsakt gar nichts. In ihm geht es darum, ob grüner Wasserstoff nur aus neu gebauten Sonnen- oder Windkraftwerken oder auch aus bestehenden erzeugt werden kann.