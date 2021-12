Amerikanischer Immobilienmarkt : Weit draußen gibt es bezahlbare Häuser

Für Immobilienkäufer ist Washington eine der teuersten Städte der Vereinigten Staaten. Selbst die Subprime-Krise 2008 konnte dem Preisniveau kaum etwas anhaben. Der Trend weist seit Jahrzehnten aufwärts. Das Stadtviertel Palisades wiederum gehört zu den begehrteren. Es liegt im ruhigen grünen Nordwesten der Hauptstadt. Nullachtfünfzehn-Häuser kosten hier mehr als eine Million Dollar.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

Ein Beispiel von vielen ist eine jüngst auf den Markt gekommene Doppelhaushälfte. Sie liegt an einer verkehrsreichen Straße, hat 185 Quadratmeter, Balkons, eine Terrasse und Stellfläche für Autos. Das Grundstück ist klein, ein Teil der Wohnfläche liegt im Souterrain. Die Verkäufer verlangen 1,3 Millionen Dollar für die Immobilie. Das ist ziemlich normal geworden in diesem Quartier. Aber: Im November 2005 war das Haus noch für 615.000 Dollar verkauft worden, vier Jahre zuvor für 377.000. Seit damals hat sich der Wert des Hauses also mehr als verdreifacht.

Diese Wertsteigerung spielt in der Kalkulation der Amerikaner, ob sie sich ein Haus leisten können oder wollen, eine zentrale Rolle. Hohe aufgerufene Kaufsummen, die eine schwäbische Hausfrau verprellen würden, verunsichern die Amerikaner weniger. Denn sie folgen nicht dem mentalen Konzept, dass die Immobilie im Lauf ihres Lebens komplett abbezahlt werden muss. Sie kalkulieren vielmehr damit, das Haus nach ein paar Jahren weiterzuverkaufen, am besten mit Gewinn. Über viele Jahre hat das auch gut funktioniert, viele konnten sich von Umzug zu Umzug verbessern. Nicht wenige amerikanische Familien haben in ihrem Leben drei und mehr Häuser gekauft.

Großes Stadt-Land-Gefälle

Wenn Amerikanern ein Haus gefällt, stellen sie sich vor allem die Frage, ob sie sich die monatliche Belastung leisten können. Dabei spielt ihnen aktuell in die Karten, dass die Zinsen niedrig und die Zinszahlungen steuerlich absetzbar sind (bis zu einem gewissen Umfang). Anders als in Deutschland geht das auch, wenn der Käufer das Haus selbst nutzt.

Das alles ändert aber nichts an der Tatsache, dass eine Familie mit mittlerem Einkommen – in Washington, DC, sind das immerhin rund 80.000 Dollar – sich kein Nullachtfünfzehn-Haus leisten kann, wenn sie nicht Geld auf der hohen Kante hat oder Hilfe von Verwandten bekommt. Immerhin 28 Prozent aller Käufer, die in den Vereinigten Staaten zum ersten Mal eine Immobile erwerben, bekommen Geld von Angehörigen und Freunden geschenkt oder geliehen.

Mehr zum Thema 1/

Die Antwort auf die Frage, ob der Traum vom Eigenheim für eine typische Mittelschichtsfamilie ausgeträumt ist oder noch lebt, ist trotzdem nicht leicht zu beantworten. Denn Washington mag zwar repräsentativ sein für die urbanen Boom-Regionen des Landes mit den zum Teil absurden Preisen, aber Washington steht nicht für den großen Rest des Landes jenseits der florierenden Metropolen. Dreieinhalb Stunden von Washington entfernt liegt beispielsweise Morgantown, eine der größten Städte West Virginias. Dort kosten die Häuser nur grob ein Drittel so viel wie in DC. Allerdings ist das mittlere Haushaltseinkommen mit 43.000 Dollar auch nur rund halb so hoch wie in der Hauptstadt.

Das Stadt-Land-Gefälle wird besonders anschaulich in Wintertagen, wenn es in den DC-Nachbarstaaten Virginia und Maryland schneit. Dann fällt in den öffentlichen Schulen in Washington Schulunterricht aus, selbst wenn in der Hauptstadt gar kein Schnee liegt. Der Grund dafür ist simpel: Viele Lehrer können es sich nicht leisten, in der Hauptstadt zu leben, sie müssen weite Anfahrten in Kauf nehmen.

Zwei Drittel leben im Eigenheim

Eine Untersuchung der Immobilien-Plattform Trulia von 2019 förderte zutage, dass sich Lehrer mit mittlerem Einkommen im kalifornischen Silicon Valley weniger als ein Prozent der offerierten Häuser leisten konnten, in San Francisco 5 Prozent, in Denver knapp 6 Prozent und in Washington, DC, immerhin 32 Prozent. Nur: Seitdem haben sich die Häuser in DC noch einmal um knapp 20 Prozent verteuert, die Löhne stiegen deutlich langsamer. Und selbst diese Statistik schönt die Realität. Häuser im Südosten Washingtons beispielsweise sind zwar deutlich günstiger, drücken also den Schnitt, doch für viele kommen dort bestimmte Straßenzüge nicht in Frage, weil die Kriminalität dort in den vergangenen zwei Jahren stark gestiegen ist. In Washington sind im vorigen Jahr mehr als 200 Menschen umgebracht worden. Die steigende Anzahl schwerer Verbrechen hat in den letzten zwei Jahren in fast allen Ballungsräumen der USA deutlich zugenommen und damit den urbanen Wohnungsmarkt in den friedlichen Vierteln zusätzlich verengt.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Für etwas Entspannung sorgt hingegen der Trend zum Homeoffice. Die meisten Angestellten dürfen immer noch zuhause arbeiten. Viele Leute nehmen deshalb mittlerweile längere Anfahrten ins Büro in Kauf, wenn sie dafür in der Woche nur zweimal statt fünfmal nach Downtown müssen. Der Trend nach draußen zeigt sich in der Preisen. In den Vorstädten rund um DC werden viel mehr Häuser verkauft als in den Vorjahren, die Preise steigen auch hier kräftig. Selbst weiter entfernte Städtchen verzeichnen Zuzüge, wenn sie attraktiv sind. Auch wegen dieses Trends betrug die Hausbesitzerquote im vorigen Jahr zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder 66 Prozent. Zwei Drittel der Haushalte in den Vereinigten Staaten haben sich also den Traum vom Eigenheim verwirklicht.

Die Lehrer allerdings gehen von der Fahne. Kaum eine Berufsgruppe zeigt eine so hohe Kündigungsrate wie sie. Sie müssen pendeln, ob es regnet oder schneit. Sie sind höherer Ansteckungsgefahr ausgesetzt und ambitionierten Eltern, die eine zusätzliche Onlineoption beim Unterricht verlangen, wenn es ihnen einfällt, dass sie ein paar Tag im Häuschen im Grünen verbringen wollen. Ohne Einkommen allerdings müssen die braven Lehrer befürchten, von den Neuankömmlingen verdrängt zu werden. Es bleibt schwierig.