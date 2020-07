Sondergipfel zu Corona-Hilfen : Verhindert Rutte den EU-Aufbaufonds?

Kaum jemand der EU-Staats- und Regierungschefs kennt den niederländischen Premierminister Mark Rutte so gut wie der Präsident des Europäischen Rates, der Belgier Charles Michel. Beide gehören derselben Parteigruppe an. Der 53 Jahre alte Rutte hat eine wichtige Rolle dabei gespielt, dass der 9 Jahre jüngere ehemalige belgische Premierminister das Amt als Ratspräsident bekam. „Wir haben vergangene Woche noch einen sehr angenehmen Abend miteinander verbracht“, sagt Michel. Die Bilder von dem Treffen in Den Haag zeigen zwei Männer, denen es schwerfällt, die in der Corona-Krise gebotene Distanz einzuhalten.

Ausgerechnet Rutte könnte nun derjenige sein, der Michel die erhoffte Einigung auf das 750-Milliarden-Euro-Wiederaufbaupaket und den EU-Haushalt 2021 bis 2027 beim Sondergipfel Ende der kommende Woche verdirbt. Kein anderer EU-Chef sperrt sich derart heftig gegen den Plan der EU-Kommission, Schulden aufzunehmen und einen Großteil des Geldes an die Staaten weiterzureichen, ohne dass diese es zurückzahlen müssen.