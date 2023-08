Der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra soll EU-Kommissar werden und damit Frans Timmermans nachfolgen. Der rechtsliberale Ministerpräsident Mark Rutte bestätigte den Plan, bevor das Vier-Parteien-Kabinett am Freitag die Nominierung des Christdemokraten formell fassen sollte. Die EU-Kommission muss dem später zustimmen.

Hoekstra ist wie seine Kabinettskollegen nur noch geschäftsführend im Amt, weil sich die Koalition über die Einwanderungspolitik zerstritten hat und am 22. November eine vorgezogene Parlamentswahl ansteht. Für sie haben sich die niederländischen Grünen und die sozialdemokratische Partei der Arbeit (PvdA) zu einem Wahlbündnis durchgerungen – welches Timmermans als Spitzenkandidat anführen soll. Seine Verantwortlichkeit in der EU für Klimapolitik und als stellvertretender Kommissionsvorsitzender soll bisher der Slowake Maroš Šefčovič übernehmen. Welche Ressorts Hoekstra erhält, ist offen. Ebenso ist noch unklar, wer in Den Haag ihm als Außenminister folgt.

Kritik an Italien

Die Benennung des 47 Jahre alten Christdemokraten hat eine pikante Note: Bevor Hoekstra 2022 im vierten Kabinett Ruttes Außenminister wurde, diente er in der vorangegangenen Koalition als Finanzminister und machte sich in dieser Zeit unbeliebt im Südteil der Eurozone. Der hochgewachsene Gelderlander mit friesischem Namen und Stammbaum wurde zum Buhmann, weil er Widerstand gegen eine Stützaktion für südeuropäische Staaten bot. Das hoch verschuldete Italien forderte aggressiv Finanzhilfen, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern.

Hoekstra wagte zu fragen, warum manche Staaten den Haushalt in besseren Zeiten nicht in Ordnung gebracht hatten. Mehrere südliche Staaten zeigten sich empört. Hoekstra steckte viel Kritik ein, auch in heimischen Medien. Am Ende sah er sich – obwohl ihm in der Sache kaum etwas vorzuwerfen war – gezwungen, Kreide zu fressen. Seine etwas hölzerne Art erschwert es ­Hoekstra auf dem politischen Parkett – im krassen Gegensatz zur jovialen und stets geschmeidigen Art Ruttes.

So gab Hoekstra auch als Spitzenkandidat seines Christdemokratischen Aufrufs (CDA) vor der Wahl im Jahr 2021 eine unglückliche Figur ab. Selbst hat er sich als jemanden bezeichnet, der eher Verwaltungsmensch sei denn Politiker. Im August war Hoekstra zugegen, als der CDA in Amersfoort für den anstehenden Wahlkampf den bisher weitgehend unbekannten Henri Bontenbal zum Spitzenkandidaten kürte.

Die Partei – früher wie die deutschen Christdemokraten Volkspartei und mitbestimmende Kraft in der Politik – hat im vergangenen Jahrzehnt immer mehr Einfluss verloren. Und während sich unter Timmermans zwei mittelgroße Linksparteien verbünden, zerfasert das bürgerliche Lager zusehends. Gerade hat der beliebte frühere Christdemokrat Pieter Omtzigt eine Partei gegründet – als dritte bedeutende Neupartei der vergangenen Jahre in diesem Segment.