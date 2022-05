Warnung vor Energiekrise : „Womöglich sind wir bald froh über Atomstrom aus Frankreich“

Michael Zissis Vassiliadis, Vorsitzender der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), in der Niederlassung in Hannover Bild: Daniel Pilar

Herr Vassiliadis, finden Sie es in Ordnung, dass deutsche Unternehmen und Verbraucher immer noch Milliarden für Gas und Öl an Putins Regime zahlen?

Gut finde ich das nicht. Aber da wir bislang zu wenig andere Quellen haben und unsere Möglichkeiten, Gas in Deutschland zu fördern, nicht ausschöpfen wollen, müssen wir es derzeit so machen. Wir sind in den vergangenen Jahren durch bewusste Entscheidungen der Energiepolitik in eine zusätzliche starke Abhängigkeit von Russland geraten. Davon sollten wir uns jetzt natürlich so schnell wie möglich lösen – was aber bei Gas nicht einfach ist. Sowenig mir diese Situation gefällt: Eine politische Entscheidung für einen Sofortausstieg wäre angesichts der drohenden ökonomischen und sozialen Verwerfungen falsch.

Gilt das nur für Gas oder lehnen Sie auch das geplante Ölembargo ab?

Auch das bringt große Belastungen, weil es den ohnehin starken Preisanstieg weiter verschärft. Aber gerade wegen seiner Rolle in der Abhängigkeit von russischem Gas sollte Deutschland das geplante Ölembargo unterstützen. Immer unter der Voraussetzung, dass die Belieferung der ostdeutschen Raffinerien, die besonders abhängig von russischem Öl sind, über alternative Wege gesichert ist.

Das Gas könnte aber auch durch einen Lieferstopp ausbleiben. Was wäre dann aus Ihrer Sicht zu tun?

Wir alle – Bundesregierung, Unternehmen, Beschäftigte und private Haushalte – müssen uns darauf einstellen, dass es im Herbst mit der Energieversorgung sehr schwierig werden kann. Deshalb ist jetzt bestmögliche Vorbereitung dringlich. Auf politischer Ebene heißt das: Die Bundesregierung sollte besser heute als morgen einen Energiegipfel mit den wichtigen Akteuren organisieren, um nötige Schritte auf Spitzenebene abzustimmen. Auf der Fachebene läuft ja schon ein intensiver Austausch, was gut ist. Aber wenn es jemals Anlass zu einem Energiegipfel unter Führung von Bundeskanzler und Wirtschaftsminister gab, dann jetzt.

Worum müsste es da gehen?

Wir müssen klären, wie viel Gas wir dann wofür zur Verfügung haben werden, was entfällt auf die Nutzung als Rohstoff in der Produktion, was auf Strom-, was auf Wärmeproduktion? Welche Folgewirkungen hat das auf andere Bereiche? Ein Beispiel: Wenn zur Stromerzeugung statt Gas jetzt mehr Kohlekraftwerke als Reserve gebraucht werden, dann müssen auch die Bedingungen geklärt sein, unter denen in den Braunkohletagebauen im Bedarfsfall der Abbau weiterlaufen kann. Die Unternehmen brauchen dafür Planungssicherheit, denn der Kohleausstieg hat ja längst begonnen.

Wollen Sie am Jahr 2038 als Datum für den Kohleausstieg rütteln?

Dazu sehe ich keinen akuten Anlass. Bis dahin bleibt noch Spielraum, die Abschalttermine der einzelnen Kraftwerke je nach Bedarf anzupassen. Am Ende hängt alles davon ab, wie sich der Ausbau erneuerbarer Energien und Netze weiter beschleunigen lässt. Auch das sollte Thema eines solchen Gipfels sein.

Auch ein Weiterbetrieb der Kernkraftwerke könnte helfen. Was halten Sie davon?

Es sind ja nur noch drei Kernkraftwerke übrig. Der ganz große Entlastungseffekt ist davon nicht zu erwarten. Ob sich der Aufwand lohnt, ist offen. Auf jeden Fall aber müssen wir daran denken, dass wir nicht allein sind in Europa und Kernenergie anderswo eine größere Rolle spielt. Dort sollte Deutschland das nicht behindern, sondern freie Bahn geben. Denn womöglich werden wir noch froh sein, Atomstrom aus Frankreich importieren zu können – sofern sie dann überhaupt etwas für uns übrig haben.