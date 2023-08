Sommerreisen von Ministern führen selten an Orte der Konfrontation. Besichtigt werden meist Projekte, durch die sich die Regierung in ihrem Kurs bestätigt fühlt. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schaute kürzlich bei Betrieben vorbei, die Stromkabel für die Energiewende herstellen oder Wärmepumpen installieren. Auch Bauministerin Klara Geywitz (SPD) besichtigt lieber nicht Warteschlangen mit Hunderten Interessenten für eine freie Wohnung. Stattdessen rückt sie Städte mit Leerstand in den Fokus, von denen es vor allem in Ostdeutschland viele gibt.

Die Menschen zu den Wohnungen bringen statt die Wohnungen zu den Menschen: Dieser politische Ansatz ist angesichts der sich zuspitzenden Wohnungsnot in den Metropolen nicht überraschend, aber er wird nicht funktionieren.

In den großen Städten ballen sich die interessanten Unternehmen und Arbeitsplätze. Sie werden weiter Fachkräfte anziehen. Und statt zu mehr geht der Trend wieder zu weniger Homeoffice, der besseren Zusammenarbeit wegen. Stundenlanges Pendeln in vollen und unzuverlässigen Regionalzügen ist wenig attraktiv. Es führt kein Weg daran vorbei: Neue Wohnungen müssen her, vor allem in den Großstädten.

Mehr zum Thema 1/

Die Bauwirtschaft wünscht sich höhere Zuschüsse und steuerliche Erleichterungen. Die Koalition ringt um die Finanzierung und die Frage, inwieweit mehr Geld im System die Bekämpfung der Inflation durch die EZB behindert. Viel zu wenig wird indes darüber diskutiert, wie das Bauen attraktiver werden kann, ohne dass es den Haushalt berührt. Bund, Länder und Kommunen haben zusammen einen Wust an Bauvorschriften geschaffen, der die Bauaktivität weit mehr lähmt als die finanzpolitischen Rahmenbedingungen. Darunter leiden nicht nur die großen Wohnungsunternehmen, sondern auch Genossenschaften und private Häuslebauer.

Bloß nicht noch strengere Vorgaben zur Energieeffizienz, lautete die vielfach geäußerte Bitte an Geywitz auf ihrer Sommerreise. Dafür ist allerdings nicht sie, sondern der Wirtschaftsminister zuständig. Dessen Fokus richtet sich fast ausschließlich auf den Klimaschutz, nicht auf bezahlbare Mieten und Kaufpreise. In dieser Hinsicht dürfte es in der Koalition gerne etwas konfrontativer zugehen.