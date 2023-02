Aktualisiert am

Die Lage sei so schlimm wie seit 20 Jahren nicht, sagen Experten. Die Bauministerin will aber nicht an teuren Klimaauflagen rütteln. Lindners Chefberater gibt derweil einen düsteren Zinsausblick.

Zu seltener Anblick: Kräne stehen auf einer Baustelle für Wohnhäuser in Hamburg. Bild: dpa

Deutschland steuert nach Einschätzung von Fachleuten auf einen dramatischen Wohnungsmangel zu. Schon jetzt hat das Wohnungsdefizit nach dem am Dienstag vorgestellten Gutachten der „Immobilienweisen“ den höchsten Stand seit zwanzig Jahren erreicht. Die Knappheit verschärfe sich nun noch, weil es wegen der stark gestiegenen Baukosten und Zinsen eine „Stornierungswelle“ im Neubau gebe, zugleich aber die Nachfrage durch den Zustrom an Flüchtlingen wachse. Es drohe ein „ganz schlimmes Erwachen“, warnte Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), als er das Gutachten an Bauministerin Klara Geywitz (SPD) übergab. Der Verband geht davon aus, dass 2025 rund 700.000 Wohnungen fehlen werden.

Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 293.400 Wohnungen fertiggestellt. Die Zahlen für 2022 liegen noch nicht vor. Das Baugewerbe hielt zuletzt 280.000 für realistisch, für das laufende Jahr rund 245.000. Ab dem Jahr 2024 droht nach Einschätzung der fünf Mitglieder des Rats der Immobilienweisen ein noch deutlicherer Rückgang, weil dann die jetzt gestoppten Neubauvorhaben fehlen würden.

Zur Erinnerung: Die Ampelkoalition hatte 400.000 neue Wohnungen im Jahr als Ziel ausgegeben. Während die Neubauzahlen bröckeln, steigt die Zahl der Einwohner: Ende vergangenen Jahres lebten in Deutschland 1,1 Millionen mehr Menschen als ein Jahr zuvor.

Mieten steigen weiter

Auf dem Immobilienmarkt dürften sich steigende Mieten „durchsetzen“, heißt es in dem Gutachten. Schon im vergangenen Jahr zogen die Preise kräftig an. Die Neuvertragsmieten für Bestandswohnungen lagen Ende 2022 rund 5,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor. In den Vorjahren waren Steigerungsraten zwischen 3 und 4 Prozent üblich. Im bundesweiten Durchschnitt werden jetzt 9,10 Euro Kaltmiete je Quadratmeter aufgerufen.

Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen (Bestand) stiegen bundesweit um 7,8 Prozent auf durchschnittlich 3324 Euro je Quadratmeter. Allerdings scheint in diesem Marktsegment der Preisauftrieb gebrochen: Zwischen dem zweiten und dem vierten Quartal 2022 sanken die Preise, besonders in westdeutschen Städten.

Geywitz verteidigt Klimaschutz-Vorgaben

Wohnungsverbände beklagen seit Monaten, dass sich Neubau nicht mehr rechne, sie Kaltmieten von bis zu 20 Euro je Quadratmeter verlangen müssten, um die gestiegenen Bau- und Zinskosten zu decken. Bauministerin Geywitz kündigte am Dienstag an, bis Ende des Jahres werde es überall in Deutschland möglich sein, einen Bauantrag digital einzureichen. Der Computer solle künftig 90 Prozent der Arbeit übernehmen. Auch soll nach den Plänen von Geywitz mehr mit vorgefertigten Teilen gebaut werden.

Die strengeren Vorgaben der Regierung zum Klimaschutz, laut Baubranche ein Kostentreiber, verteidigte sie indes. „Wenn Sie auf einen ruhigen Moment warten, in dem es günstig ist, zusätzliche Umweltstandards einzuführen, wird der nach menschlichem Ermessen nicht kommen“, sagte Geywitz. Reden könne man darüber, ob etwa die Auflagen zum Schallschutz gelockert werden könnten. Darüber müsse aber die Gesellschaft als Ganzes verhandeln: „Es gibt sehr viele Menschen die glauben, dass man in einer Wohnung nur die Geräusche von einem selbst hören sollte.“

Immobilienbranche fordert Abschaffung der Mietpreisbremse

„Das löst nur 30 Prozent unserer Probleme“, konterte ZIA-Präsident Mattner. Neben der Kosten- müsse sich auch die Einnahmenseite verbessern. Er forderte eine Abschaffung der gesetzlichen Mietpreisbremse. Diese besagt, dass in angespannten Wohnungsmärkten die Mieten höchstens 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen dürfen. Neubauten, genauer: alle nach 2014 errichteten Wohngebäude, sind von dieser Regel aber ausgenommen. Warum die Branche trotzdem auf eine Abschaffung der Bremse pocht, erklärte Mattner so: Irgendwann werde auch aus dem Neubau Bestand – und dann drohe wieder Regulierung.

Dass die SPD in dieser Richtung mehr machen möchte, daran ließ Geywitz keinen Zweifel. Im Rahmen des geplanten Mietenpakets müsse man auch über das Thema Indexmieten reden, sagte sie. Verträge mit solchen Klauseln erlauben jährliche Anpassungen gemäß der Inflation, aktuell also eine Erhöhung um 8 Prozent, und stehen bei SPD und Grünen in der Kritik. „Der Zuwachs an möblierten Wohnungen sollte sicherlich auch noch mal ein Punkt für politische Diskussionen sein.“

Ratsmitglied Lars Feld, der zugleich Berater von Finanzminister Christian Lindner (FDP) ist, geht davon aus, dass die Inflation hoch bleibt und die Europäische Zentralbank deshalb den Leitzins weiter erhöhen wird. Bauherren müssten „sicher auch mal mit 5 bis 6 Prozent Finanzierungskosten rechnen“, prognostizierte Feld. Im vergangenen Jahr waren die Zinsen für Immobilienkredite von unter 1 auf knapp 4 Prozent gestiegen. Forderungen nach höheren Subventionen für Neubauten erteilte Feld eine Absage. Dies treibe nur die Preise weiter in die Höhe.