Die geringen Neubauzahlen sind eine der größten Baustellen der Ampelkoalition. Statt der versprochenen 400.000 neuen Wohnungen im Jahr wurden im vergangenen Jahr nur 295.300 fertig. Gestiegene Materialpreise, gestiegene Zinsen, immer neue Auflagen seitens der Po­litik: Wegen dieser Einflussfaktoren rech­nen Immobilienverbände für dieses und das kommende Jahr mit weiteren Rückgängen in Richtung von nur noch 200.000 neuen Wohnungen.

Wegen der hohen Zuwanderungszahlen ist der Bedarf ge­genüber der Zielzahl aus dem Koalitionsvertrag aber noch gestiegen. Im vergangenen Jahr wuchs die Zahl der Ein­wohner in Deutschland um rund 1,1 Mil­lionen.

Lange Zeit passierte politisch wenig gegen die Wohnungsnot, die vor allem in den Städten besteht. Nun aber macht Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) einen Vorstoß. Sie will im Wachstumschancengesetz, das Finanzminister Christian Lindner (FDP) plant, bessere Abschreibungsmöglichkeiten für den Woh­nungsbau festschreiben. „Wenn die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs kommen will, geht das nur mit einer starken Baukonjunktur“, sagt sie.

Für Wohngebäude, für die vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2030 der Bauantrag gestellt wird, sollen die Eigentümer im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden drei Jahren jeweils 7 Prozent der Baukosten abschreiben können. Für die vier Jahre danach sind 5 Prozent vorgesehen, für die folgenden 26 Jahre 2 Prozent. Dies geht aus einem Papier des Ministeriums hervor, das auch der F.A.Z. vorliegt.

Im Wachstumschancengesetz sind steuerliche Anreize für Unternehmen geplant, die in eine bessere Energieeffizi­enz investieren. Das möchte Geywitz geweitet sehen. Die verbesserten Abschrei­bungs­möglichkeiten sollen, anders als zuletzt üblich, auch nicht an strenge Klimaschutzstandards gekoppelt werden.

Die bisherigen Maßnahmen wie die Erhöhung der linearen Abschreibungsmöglichkeiten und die Wiedereinführung der Sonderabschreibung reichten nicht aus, „um ausreichend Investitionen für die dringend benötigten neuen Wohnungen zu schaffen“, heißt es in dem Papier. Eine degressive AfA, wie die Abschreibungen im Fachjargon abgekürzt werden, könne den Neubau dagegen attraktiver machen.

Die Pläne richten sich nicht an Menschen, die das klassische Einfamilienhaus bauen wollen. Dafür gibt es die Eigenheimförderung, für die der Haushaltsausschuss zuletzt zusätzliche Fördermittel freigegeben hat. Von den Abschreibungsmöglichkeiten profitieren in erster Linie jene, die mit ihren Immobilien Einkünfte erzielen, indem sie diese vermieten oder verpachten.

Der Begriff AfA steht dabei für Absetzung für Abnutzung. Im vergangenen Jahr hatte die Ampelkoalition schon ein erstes Mal an den Stellschrauben gedreht. Mit dem Jahressteuergesetz 2022 stieg die lineare AfA Anfang dieses Jahres von 2 auf 3 Prozent.

Zudem wurde eine Sonder-AfA mit 5 Prozent in den ersten vier Jahren eingeführt, wenn die neuen Wohnungen nach dem KfW-Standard Effizienzhaus 40 gebaut werden – wobei zusätzlich noch ein Qualitätssiegel für nachhaltige Gebäude nötig ist und eine Baukostenobergrenze von 4800 Euro je Quadratmeter eingehalten werden muss. Dies seien „anspruchsvolle Bedingungen“, schreibt das Bauministerium.

Geywitz ist für ihr Vorhaben auf Un­terstützung im Finanzministerium angewiesen. Zwar müssen für ein solches Programm keine Ausgaben im Bundes­haus­halt eingeplant werden. Aber bessere Ab­schreibungsmöglichkeiten führen zu Steu­ermindereinnahmen – die entweder durch höhere Einnahmen oder, wenn es diese nicht gibt, durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen werden müssen. Eine Anfrage an das Finanzministerium, ob Lindner die Pläne von Geywitz unterstützt, blieb bislang unbeantwortet.

Die Verbände der Wohnungswirtschaft reagierten erfreut, wenn auch nicht überschwänglich. „Wir begrüßen diesen dringend notwendigen Schritt, um den Neubau in Deutschland wieder anzukurbeln“, sagte Axel Gedaschko, Präsident des Gesamtverbands deutscher Wohnungsunternehmen (GdW). Angesichts der „dramatischen Gesamtsituation“ seien aber zusätzliche Maßnahmen nötig.

Viele Wohnungsunternehmen hätten schlicht nicht genug Geld, um zu bauen. „Für diese Unternehmen muss eine gleichwertige Investitionszulagenregelung ermöglicht werden.“ Darüber hinaus sei eine Sonderabschreibung für jene Unternehmen erforderlich, die be­zahl­bare Mieten garantierten. Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), forderte ein Gesamtkonzept. „Dabei kommt es darauf an, die staatlich verursachen Kosten am Gut Wohnen von derzeit 37 Prozent zurückzufahren – zum Beispiel durch ein Aussetzen der Grunderwerbsteuer auch für Mietwohnungen oder den Verzicht auf kommunale Abschöpfungsmodelle bei der Projektentwicklung.“

Der GdW geht in einer Anfang Juli vorgestellten Analyse davon aus, dass sich die durchschnittlichen Baukosten in an­gespannten Wohnungsmärkten von 3000 Euro je Quadratmeter Mitte 2021 auf bis zu 4500 Euro in diesem Jahr erhöhen, die Grundstückskosten noch nicht eingerechnet. Während vor zwei Jahren Neubauwohnungen zu einer Kaltmiete von 10,95 Euro hätten vermietet werden können, seien jetzt im Schnitt 18,10 Euro nötig. Dies könne aber kaum ein Wohnungssuchender bezahlen.

Die hohe Nach­frage und das zu geringe Angebot haben zuletzt auch die Mieten für bereits existierende Wohnungen deutlich nach oben gezogen. Nach den Daten des Ana­lysehauses Empirica betrugen die Neuvertragsmieten in den sieben größten deutschen Städten zuletzt im Mittel 13,95 Eu­ro. Gegenüber dem Vorjahresquartal war das ein Anstieg um fast 10 Prozent.