Wohnungsknappheit in Städten : Es wird gebaut – aber nicht genug

Die Zeit drängt. 20.000 Wohnungen will der Berliner Senat den Wohnungskonzernen Vonovia und Deutsche Wohnen abkaufen und in seine landeseigenen Gesellschaften überführen. Das voraussichtlich mehr als 2 Milliarden Euro teure Geschäft ist Teil der geplanten Fusion der beiden Unternehmen. Doch weil offen ist, wann die Aktionäre der Transaktion zustimmen, macht die rot-rot-grüne Landesregierung jetzt Druck. Bis Mitte August soll das Wertgutachten stehen, die Verhandlungen sollen „zeitnah“ abgeschlossen werden. Nicht nur auf Bundesebene, auch im Land Berlin wird Ende September gewählt. Da signalisieren Politiker gerne: Wir tun etwas gegen steigende Mieten.

Aber ist das wirklich so? Als Hauptursache für die in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Preise auf dem Immobilienmarkt gilt das gemessen an der Nachfrage zu knappe Angebot. Eine Umfrage der F.A.Z. unter den zehn größten deutschen Städten zeigt, dass der Ehrgeiz, mehr Wohnraum zu schaffen, nicht überall gleich ausgeprägt ist. Zu den positiven Beispielen zählt Frankfurt.

Wohnungsproblem in Städten mit vielen Zuzüglern

Um mehr als 6 Prozent stieg in der Finanzmetropole seit dem Jahr 2016 die Zahl der Wohnungen, von rund 378.500 auf 401.900. Die aktuellsten Zahlen datieren noch aus 2019, zwischenzeitlich dürften also noch einige Wohnungen dazugekommen sein. An zweiter Stelle folgt Hamburg, dort wuchs der Wohnungsbestand zwischen 2016 und 2020 um 4,1 Prozent auf 976.900. Zum Vergleich: Die Einwohnerzahl stieg in diesem Zeitraum nur um 2,3 Prozent. Aber auch in Berlin hat sich etwas getan: 3,5 Prozent mehr Wohnungen gibt es dort im Vergleich zu 2016, rund 1,98 Millionen. Die Einwohnerzahl wuchs um 2,5 Prozent.

In Städten wie Köln, Stuttgart, Düsseldorf und Dortmund nahm das Wohnungsangebot dagegen um weniger als 2 Prozent zu. Dort ist allerdings auch die Einwohnerzahl zuletzt nur geringfügig gestiegen. Essen ist seit 2016 leicht geschrumpft. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass sich das Wohnungsproblem auf wenige Städte mit vergleichsweise vielen Zuzüglern konzentriert, während andernorts gar nicht mehr so sehr die Notwendigkeit besteht, mehr zu bauen. Eine Stadt, in der sich die Lage tendenziell zuspitzt, ist Leipzig: 4,6 Prozent mehr Einwohner verzeichnet die Stadt seit Ende 2016. Das Wohnungsangebot legte dagegen nur um 2,8 Prozent zu.

Wieder mehr Wohnungen in staatlichem Eigentum

1,5 Millionen neue Wohnungen hatten CDU/CSU und SPD im Frühjahr 2018 als Ziel für die Legislaturperiode ausgegeben. Geht es nach dem für die Baupolitik zuständigen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), wird es auch erreicht. Allerdings geht die Rechnung nur auf, wenn auch jene Wohnungen eingerechnet werden, die nur auf dem Papier existieren. Auf mehr als 700.000 Wohnungen wird der Bauüberhang – also genehmigte, aber noch nicht entstandene Wohnungen – in ganz Deutschland geschätzt.

Weil sich abzeichnet, dass es wohl Jahre dauern wird, bis das Angebot in den gefragten Städten mit der Nachfrage mithalten kann, versprechen vor allem SPD, Grüne und Linke in ihren Wahlprogrammen mehr Schutz für Mieter. Dazu zählt ein Mietendeckel, wie ihn Berlin versucht hat, bis das Bundesverfassungsgericht dem Land die Kompetenz dafür absprach. Ein anderes Ziel der Parteien ist, dass es wieder mehr Wohnungen in staatlichem Eigentum gibt, wie es vor der großen Verkaufswelle in den neunziger Jahren der Fall war. „Viele Städte brauchen eine Neuausrichtung hin zu einem gemeinwohlorientierten Wohnungsmarkt“, heißt es etwa bei den Grünen.

In Berlin gehörten den sechs landeseigenen Gesellschaften zuletzt knapp 17 Prozent des Wohnungsbestands. In Hamburg beträgt der Anteil der kommunalen SAGA knapp 14 Prozent, in Frankfurt kommen ABG und Nassauische Heimstätte zusammen auf 68.000 Wohnungen, rund 12 Prozent des Gesamtangebots.

München bleibt Spitzenreiter

Welche Anstrengungen die Städte unternehmen, um die eigenen Bestände zu vergrößern, zeigt nicht nur die aktuelle Ankaufsdebatte in Berlin. Schon seit Jahren machen in der Hauptstadt die Bezirke in Milieuschutzgebieten von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch, wenn eine Immobilie zum Verkauf steht. Nach Angaben des Finanzsenats wurden von 2017 bis Ende 2020 insgesamt 50 Vorkaufsrechte zugunsten landeseigener Wohnungsbaugesellschaften ausgeübt. Diese umfassten 1471 Wohnungen. Die Kosten für die Vorkäufe beliefen sich auf 278 Millionen Euro, was fast 190.000 Euro je Wohnung ergibt. Das Land Berlin gewährte Zuschüsse von 38 Millionen Euro.

Auch andere Städte setzen auf das Vorkaufsrecht, wenn auch in geringerem Umfang. Hamburg hat bis Ende Juli dieses Jahres für insgesamt 367 Wohnungen das Vorkaufsrecht ausgeübt. Die Kosten beliefen sich laut der Behörde für Stadtentwicklung auf 100,5 Millionen Euro. Auf deutlich höhere Summen kommt der unangefochtene Spitzenreiter in Deutschland, was das Mietniveau und die Kaufpreise von Immobilien betrifft: Zwischen 2016 und Mai 2021 hat die Stadt München durch die Ausübung von Vorkaufsrechten 934 Wohnungen gekauft. Gekostet hat dies rund 515 Millionen Euro – mehr als 550.000 Euro je Wohnung.