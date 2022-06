Steigende Hauspreise : Wohnimmobilien verteuern sich um weitere 12 Prozent

Die Preise für deutsche Wohnimmobilien sind in den ersten drei Monaten dieses Jahres abermals kräftig gestiegen. Sie erhöhten sich von Januar bis März um durchschnittlich 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. „Damit lag die Steigerungsrate des Häuserpreisindex zum vierten Mal in Folge über 10 Prozent“, hieß es erläuternd. Ende des Jahres 2021 hatte das Plus 12,2 Prozent betragen.

Gemessen am Vorquartal verteuerten sich Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser allerdings nur noch um 0,8 Prozent. „Damit deutet sich eine leichte Abschwächung der Dynamik an“, so die Statistiker. Im dritten Quartal 2021 waren die Preise noch um 4,1 Prozent und im folgenden vierten Quartal um 3,1 Prozent gestiegen.

Die Bundesbank warnt seit längerem vor zunehmenden Gefahren auf dem deutschen Immobilienmarkt angesichts steigender Preise. Wegen der stark gestiegenen Zinsen zeichnet sich allerdings langsam eine Trendwende ab. So brach die Nachfrage nach Kauf-Immobilien im ersten Quartal 2022 binnen Jahresfrist um 17 Prozent ein, wie das Online-Portal Immoscout24 kürzlich ermittelte. Fachleute der Landesbank LBBW rechnen vor allem dann mit einer Preiskorrektur, wenn die Zinsen weiter kräftig steigen, während die Wirtschaft nicht vom Fleck kommt. Dann seien Preisrückgänge von 20 bis 25 Prozent möglich.

Inserate für Wohnimmobilien zum Kauf stehen mittlerweile auch länger online als im Vorjahr, da es für Verkäufer schwieriger sei, Abnehmer zu finden. Stattdessen suchen wieder deutlich mehr Menschen nach Immobilien zur Miete.

„Diese Entwicklungen könnten sich mittelfristig dämpfend auf die Preisentwicklung auswirken“, sagte ImmoScout24-Geschäftsführerin Gesa Crockford. Mehrkosten für Käufer durch höhere Zinsen könnten dadurch zumindest etwas abgefedert werden. Trotz der Abkühlung liegt die Nachfrage nach Kauf-Immobilien allerdings nach wie vor deutlich über dem Niveau von Ende 2019 und damit vor der Corona-Krise.