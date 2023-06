Im Frühjahr 2021 reichte es Michaela Zischek: Monatelang hatte sie über die bekannten Immobilienplattformen im Internet eine neue Mietwohnung in ihrem Kiez im Berliner Südosten gesucht. Ihre Wünsche waren nicht ungewöhnlich, sie wollte nur etwas mehr Platz als die bisherigen 60 Quadratmeter. Die damals 36-Jährige war schwanger und plante, mit ihrem Partner zusammenzuziehen. Nachdem sich kein passendes und vor allem kein bezahlbares Angebot gefunden hatte, schaltete Zischek eine Kleinanzeige, in der sie einen Wohnungstausch in Aussicht stellte: Sie bot zwei Zimmer für 600 Euro Miete und mit „dem schönsten Holzdielenboden ever“ in Treptow-Köpenick gegen mindestens drei Zimmer, möglichst nah gelegen zur bisherigen Wohnung.

Die Resonanz war gewaltig. Jedoch: Der Großteil derjenigen, die sich meldeten, hatte gar keine passende Wohnung zum Tausch, hoffte aber, sich Zischeks’ sichern zu können, sollte sie vielleicht doch auf anderem Wege fündig werden. „Die Zuschriften klangen teilweise wirklich verzweifelt“, berichtet die Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin. „Ich fand es schlimm zu lesen, was Menschen heute alles machen müssen, um eine Wohnung zu bekommen, weil sie über die klassischen Kanäle keine Chance haben.“ Manche schrieben, ihr nicht deutsch klingender Nachname schließe sie aus dem sowieso schon hart umkämpften Mietermarkt komplett aus. Andere boten Zischek Geld.