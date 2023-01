Beengt leben in Großstädten : Wie der Tausch von Wohnungen Deutschlands Platzmangel lindern könnte

Eltern, die abends das Sofa im Wohnzimmer zum Bett für die Nacht ausklappen, Kinder, die auf einer Zwischenebene unter der Altbaudecke schlafen: So arrangieren sich manche Familien mit dem Platzmangel in ihrer Wohnung. Zugleich gibt es auch den umgekehrten Fall: Rentner, die nach dem Auszug der Kinder und dem Tod des Partners weiter in der großen Familienwohnung bleiben oder gut verdienende Singles, die sich Arbeits- und Gästezimmer leisten können.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Von einem „Mismatch im Wohnungsmarkt“ spricht das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) aus Köln in einer neuen Analyse, die der F.A.Z. vorliegt. 6,5 Prozent der Haushalte in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern leben demnach in beengten Wohnverhältnissen. Als Definition dafür gilt, dass es weniger Wohnräume als Haushaltsmitglieder gibt, etwa wenn ein Paar mit einem Kind in einer Zweizimmerwohnung lebt.

Fast ebenso viele Haushalte, 6,2 Prozent, haben dagegen viel Platz, konkret: Die Zahl der Wohnräume übersteigt die der Haushaltsmitglieder um drei oder mehr. In diese Kategorie fällt ein Single in einer Vierzimmerwohnung.

Berliner Tauschbörse wird wenig genutzt

Probleme haben in den Großstädten vor allem zwei Gruppen, heißt es in der Analyse: Jede dritte Familie habe im Jahr 2020 in einer überbelegten Wohnung gelebt. Von den Haushalten mit Migrationshintergrund sei jeder Fünfte betroffen gewesen. Von den Haushalten in der Alterskategorie 70 plus lebten dagegen rund 9 Prozent in einer sehr großzügigen Wohnung.

Dass die neuesten Zahlen schon gut zwei Jahre alt sind, weder die Folgen der Corona-Zeit noch die der Energiekrise beinhalten, erklärt Studienautor Michael Voigtländer damit, dass die Daten des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) erst mit Verzögerung vorliegen.

Aus seiner Sicht zeigen die Zahlen vor allem eines: „Es gibt großes Potential, die Wohnungsnot in den Großstädten zu entspannen.“ Voigtländer schlägt vor, dass Wohnungsunternehmen beispielsweise Rentnern mit viel Platz mehr Angebote für eine Verkleinerung machen sollten, etwa, indem die Kosten und auch die Organisation des Umzugs übernommen werden. Er sagt aber auch: „Das Potential zu heben ist nicht einfach.“ Langjährige Mieter haben häufig Verträge mit noch sehr günstigen Quadratmetermieten, würden angesichts der gestiegenen Neuvertragsmieten trotz weniger Platz nicht unbedingt weniger zahlen. Zudem wollen viele im vertrauten Umfeld bleiben.

Vereinzelt versuchen Städte schon, Platzbedarf und Platzverhältnisse besser zusammenzubringen. Die sechs landeseigenen Wohnungsgesellschaften in Berlin haben im September 2018 eine Tauschbörse eingerichtet, die eine Hürde von vorneherein abräumt: Innerhalb dieses Kreises können die Mieter ihre bisherige Quadratmeterkaltmiete mitnehmen. Wer sich verkleinert, zahlt also auch deutlich weniger. Trotzdem kam es bislang nur in 454 Fällen oder bei 908 Mietparteien zu einem Tausch – bei insgesamt 360.000 Wohnungen eine überschaubare Zahl.

„Auf eine verkleinerungswillige Mietpartei kommen circa fünf Vergrößerungswünsche“, erklärt ein Sprecher des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU). Dass mehr Hilfe beim Umzug das Interesse an einer Verkleinerung steigern könnte, glaubt er nicht. Drei der sechs Gesellschaften haben anfangs gezielt langjährige Bewohner angeschrieben und mit bis zu 3500 Euro Umzugshilfe gelockt. Das sei aber gar nicht gut angekommen. Ob man ihnen die große Wohnung nicht gönne, haben die Bewohner gefragt.

Früher war es laut IW noch angespannter

Laut der Analyse des IW Köln war die Situation Anfang der Neunzigerjahre angespannter als heute. Bis zu 9,3 Prozent der Haushalte lebten nach der Wiedervereinigung in beengten Wohnverhältnissen, in großzügigen Wohnungen nur um die 3 Prozent. Mit einer Neubauoffensive – 1994 wurden laut IW mehr als 600.000 Wohnungen gebaut – entspannte sich die Lage. Von 2008 bis 2012 lebte sogar ein größerer Anteil der Haushalte in zu großen als in zu kleinen Wohnungen. Erst in den vergangenen Jahren kehrte sich das Verhältnis wieder um.

Von Forderungen, Vermietern eine stärkere Erhöhung der Bestandsmieten zu erlauben, um die Fluktuation auf dem Wohnungsmarkt zu erhöhen, hält Voigtländer wenig. „Das ist politisch nicht durchsetzbar.“ Seine Schlussfolgerung aus den Zahlen ist eine andere: „Wir brauchen mehr Neubau.“

Wohnungsverbände hatten zuletzt allerdings gemeldet, dass wegen der gestiegenen Zinsen und Baukosten sowie der wachsenden Zahl von Auflagen nicht mehr, sondern weniger gebaut wird. Nach den 293.000 Wohnungen, die 2021 fertig wurden, gehen sie davon aus, dass die Zahl in Richtung 250.000 sinken wird.

Mehr zum Thema 1/

Im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition steht dagegen das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) hatte lange an dieser Zahl festgehalten, Mitte Dezember dann aber doch eingeräumt, dass die 400.000 vorerst nicht zu erreichen sind. Am Dienstag verwies sie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter darauf, dass von Januar bis November 2022 immerhin 321.575 neue Wohnungen genehmigt worden seien.

Dirk Salewski vom Bundesverband Freier Wohnungsunternehmen konterte, „dass man in Baugenehmigungen nicht wohnen kann“. Viele geplante Projekte würden nicht mehr realisiert. Hauptärgernis der Branche sind die zusammengestrichenen Fördermittel: Nachdem es im vergangenen Jahr noch mehr als 10 Milliarden Euro für Neubauten gab, sind für dieses Jahr nur noch 1,1 Milliarden Euro vorgesehen.