Kriminologin zu Einbrüchen : „Es gibt überall etwas zu holen"

Die Zeit der kurzen Tage hat begonnen und mit ihr die Einbruchsaison. Oder ist das eine Fehleinschätzung?

Birgit Ochs Verantwortliche Redakteurin für „Wohnen“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Nein, es ist generell richtig, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche in der dunklen Jahreszeit steigt. Anders als in den Sommermonaten, da kommt es, anders als viele vermuten, in der Urlaubszeit zu keinem nennenswerten Anstieg. Einbrüche in der dunklen Jahreszeit sind schon der Klassiker.

Warum genau bevorzugen Einbrecher die Herbst-Winter-Saison, in den Sommermonaten sind die Bewohner doch viel häufiger und länger außer Haus?

Das stimmt, aber wenn die Tage kürzer sind, fällt es leichter zu erkennen, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Es brennt Licht, man sieht bisweilen sogar den Fernseher flimmern.