Wohnungsbau : 400.000 Luftschlösser

Klara Geywitz ist Bundesbauministerin, man könnte sie aber auch als ambitionierte Mathematikerin sehen. Seit einem Jahr versucht sie eine Gleichung zu lösen, die geradezu irrwitzig erscheint. Von ihrem Erfolg hängt ab, ob es in Deutschland bald mehr Wohnraum gibt oder ob er noch viel knapper und teurer wird.

Die geywitzsche Gleichung geht so: Zum einen soll die SPD-Politikerin für mehr günstigen Wohnraum sorgen. Und zum anderen soll sie die Immo­bilienbranche klimafreundlicher ma­chen. Letzteres gelingt vor allem durch höhere Auflagen – die aber machen Häuser deutlich teurer. Günstiger Wohnraum hingegen entsteht nur, wenn die Baukosten sinken. Dieser Zielkonflikt ist die eine Seite des geywitzschen Problems.

Einen Teil ihrer Lösung versucht sie an einem sonnigen Herbsttag in einem Wohnhaus am Rande Berlins zu bewerben. Auf einen klassischen DDR-Plattenbau hat eine Berliner Wohnungsbaugesellschaft drei neue Etagen draufgesetzt. Nachverdichtung nennt man das. Ganz oben, im achten Stock, sortiert sich Geywitz vor den Kameras. „Wir müssen mit Blick auf den Klimawandel so bauen, dass nicht immer jede Generation mehr Flächen versiegelt“, sagt sie und lobt dann die umweltfreundliche Holz-Hy­bridbauweise. Geywitz, 46, mit ihrem grauen Kurzhaarschnitt und der Hornbrille, redet, wie sie aussieht: zurückhaltend und zielorientiert. Mit der Berliner Bürgermeisterin schleicht sie anschließend wie auf Wohnungssuche durch die Zimmer und über den Balkon. Schon nett hier, der Blick geht weit über Dächer und Bäume.

So soll die Gleichung aufgehen

Solche Dachaufstockungen zu erleichtern ist Teil ihres ambitionierten Maßnahmenpapiers. Mit einem Bündnis aus Verbänden der Bau- und Immobilienindustrie, Vertretern der Bundesländer, aber auch Umwelt- und Mieterverbänden hat sie 187 Maßnahmen erarbeitet, die das Bauen einfacher und günstiger machen sollen. Finanzielle Förderung, Bürokratieabbau, Digitalisierung: so soll die Gleichung aufgehen.

Denn auf deren anderer Seite steht die magische Zahl von jährlich 400.000 neuen Wohnungen. Die hat die Bundesregierung sich zum Ziel gesetzt. Aber je höher die Umweltauflagen und je niedriger Miete und Quadratmeterpreise, desto weniger lohnt es sich für die Immobilienbranche noch zu bauen. Zudem braut sich seit einem Jahr etwas zusammen, das die Gleichung noch unlösbarer erscheinen lässt.

Unerwarteter Kostensprung

Bis zum Sommer war das Problem für den Immobilienmanager Steffen Helbig noch weit entfernt: in der Ukraine, an den Rohstoffmärkten, irgendwo in der Zukunft. Aber im Juli fand er es plötzlich auf seinem Schreibtisch wieder. Helbig ist Chef der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM), eines der sechs landeseignen Berliner Immobilienunternehmen. Sie sollen die bezahlbaren Wohnungen errichten, die in der Hauptstadt wie überall im Land dringend gebraucht werden. Nun aber erreichte Helbig die Nachricht, dass einer seiner Neubauten 10 Prozent teurer werden sollte – und das, obwohl alle Verträge längst unterzeichnet waren. So ein unerwarteter Kostensprung kann eine Planung zum Einsturz bringen.

Wie Helbig geht es gerade der gesamten Bau- und Immobilienbranche. Der Krieg in der Ukraine hat die Energiekosten in die Höhe schießen lassen. Auch die Baustoffpreise haben sich seit dem Sommer 2021 drastisch verteuert. Dazu die hohen Zinsen für Kredite. Wie soll man heute noch planen, wenn morgen alles nicht mehr gilt?