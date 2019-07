Wohnungsmarkt : Vorsicht vor dem Bauwahn

Das Mantra der gegenwärtigen Wohnungspolitik lautet: Bauen, Bauen, Bauen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagt es, Bauminister Horst Seehofer (CSU) ebenso, die Bauverbände haben ohnehin nie etwas anderes gesagt. Um fünf Prozent sind die Angebotsmieten in Deutschland zuletzt jährlich gestiegen, in den Großstädten sogar um sechs Prozent. Keine Mietpreisbremse, kein Mietendeckel und erst recht keine Enteignung kann diesen Trend durchbrechen, auch wenn die SPD etwas anderes zu suggerieren versucht. All diese Instrumente bekämpfen nur die Symptome, nicht aber die Ursache der Misere: Besonders in den Ballungszentren ist die Nachfrage nach Wohnungen weitaus stärker gestiegen als das Angebot. Deshalb also: Bauen, Bauen, Bauen.

1,5 Millionen neue Wohnungen sollen nach dem Willen von CDU/CSU und SPD bis zum Ende der Legislaturperiode entstehen. Es ist ein ambitioniertes Ziel, wurden doch zuletzt nicht einmal 300.000 Wohnungen im Jahr fertig. Doch während gerade sehr viel über diese Zahlen diskutiert wird, kommen andere, wichtigere Aspekte in der Debatte zu kurz. Zum Beispiel die Frage: Was wird da eigentlich gebaut? Und für wen?

SPD versteht unter guter Bauplanung vor allem Sozialwohnungen

Die aktuelle Baupolitik fördert zwei Extreme: Es entstehen einerseits besonders günstige, andererseits besonders teure Wohnungen. Die meisten Städte genehmigen Neubauprojekte heute nur noch unter der Auflage, dass ein bestimmter Anteil der Wohnungen Sozialwohnungen sind. Bei privaten Investoren sind es in der Regel 30 Prozent, bei städtischen Wohnungsbaugesellschaften sogar 50 Prozent. Eine wichtige Rolle dürfte dabei spielen, dass nahezu alle Metropolen mit Wohnungsmangel von SPD-Bürgermeistern regiert werden. In Berlin ist das so, in Frankfurt, in München, in Düsseldorf und in Hamburg auch. In Stuttgart hat Fritz Kuhn von den Grünen das Sagen. Im linken Parteienspektrum versteht man unter guter Wohnungspolitik seit je vor allem eines: mehr Sozialwohnungen.

Die Miete für diese Wohnungen ist gedeckelt, üblich sind 6,50 Euro kalt je Quadratmeter. Doch das entspricht nur ungefähr der Hälfte dessen, was ein Wohnungsunternehmen angesichts der gestiegenen Bodenpreise und Baukosten heute für eine Neubauwohnung verlangen müsste, damit diese kein Verlustgeschäft wird. Diesen politisch gewollten Zwangsrabatt holen Immobilienentwickler wieder herein, indem sie die übrigen Wohnungen umso teurer vermieten oder gleich als Eigentumswohnungen verkaufen, was derzeit am lukrativsten ist.

In Städten wie München und Frankfurt werden für neue Eigentumswohnungen schon Quadratmeterpreise von mehr als 10.000 Euro aufgerufen. Kapitalanleger aus dem Ausland schreckt das nicht ab, sie sind solche Summen aus London, Paris oder Zürich gewohnt. Die deutsche Mittelschicht aber geht bei dieser Baupolitik leer aus. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil diese Gruppe für die Parteien nach wie vor das größte Wählerpotential bietet.

Nachfrage könnte schon bald gedeckt sein

Was in der politischen Debatte ebenfalls zu kurz kommt, ist die Architektur. Man sieht vielen Neubauten an, unter welchem enormen zeitlichen und finanziellen Druck sie entstehen. An den Rändern der Städte wächst ein quadratisch-praktischer, bis zum Äußersten gedämmter Wohnwürfel nach dem anderen in die Höhe, unterbrochen durch steinwüstenartige Plätze, auf denen sich, anders als von den Erschaffern erhofft, so gar keine Nachbarn begegnen wollen. Kommt der von der Bauwirtschaft geforderte und von der Politik geförderte serielle Wohnungsbau, wird die optische Tristesse noch weiter zunehmen. Optimisten mögen an dieser Stelle einwenden, dass auch die Begründer des Bauhauses vor hundert Jahren mit ihren schnörkellosen Grundrissen und Fassaden aneckten. Doch während diese Bauten bis heute Bestand haben, bröckelt bei den Neubauten der vergangenen Jahre schon jetzt das Styropor unter dem Putz weg.

Der Gedanke mag verwegen klingen, aber vielleicht bedarf es vieler der Neubauprojekte, die da gerade so eifrig auf der sprichwörtlichen grünen Wiese geplant werden, gar nicht mehr. Zuletzt sorgten allein Zuwanderer aus dem EU-Ausland dafür, dass die Einwohnerzahlen in den Großstädten noch stiegen. Doch wenn sich die Konjunktur weiter eintrübt, dürfte ihr Interesse an einem Leben in Deutschland auch schnell wieder nachlassen. Zugleich gibt es schon heute mehr als eine halbe Million genehmigte, nur noch nicht fertig gebaute Wohnungen. Gut möglich, dass die Nachfrage schon gedeckt ist, wenn diese erst einmal abgearbeitet sind.

Der Immobilienmarkt mit seinen langen Zyklen verleitet dazu, immer neue Maßnahmenpakete zu verabschieden, auch wenn die Trendwende längst eingeleitet ist. Dabei wurde in Deutschland schon einmal zu viel gebaut, in den neunziger Jahren war das, in Erwartung der blühenden Landschaften nach der Wiedervereinigung. Diese kamen dann vielerorts doch nicht, stattdessen Leerstand und sinkende Mieten. Für Stadtplaner sollte der Blick in die Archive eine Mahnung sein. Wer jetzt noch in großem Stil Neubauviertel plant, der legt womöglich den Grundstein für den Leerstand von morgen.