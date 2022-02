Wohnungsgenossenschaften : 300 Bewerber auf eine Anzeige

Wohnungsgenossenschaften sind für viele interessant. Denn sie verlangen zumeist bezahlbare Mieten. Doch es ist gar nicht so einfach, an diese günstigen Wohnungen zu kommen.

Neubau gerät wieder in den Blick: Projekt der Wohnungsgenossenschaft Hochtaunusbau in Bad Homburg Bild: Michael Braunschädel

Wohnungen sind vor allem in Großstädten ein rares Gut, besonders preisgünstige sind begehrt. Wenn auf der Internetseite der Landes-Bau-Genossenschaft (LBG) Württemberg ein entsprechendes Angebot erscheint, steht das Telefon nicht mehr still, und das E-Mail-Postfach füllt sich stetig. Über 300 Interessenten bewerben sich je nach Wohnungsstandort auf die Offerte, berichtete Josef Vogel, der kaufmännische Vorstand der in Stuttgart ansässigen Genossenschaft, die über Baden-Württemberg verteilt über 5649 Wohnungen ihr Eigentum nennt. Nach wie vor sei die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum, insbesondere in Ballungsräumen, hoch.

Das Interesse an Genossenschaftswohnungen in Deutschland wächst seit Jahren. Für Matthias Zabel, Referatsleiter beim Wohnungswirtschaftsverband GdW, gibt es viele Gründe für den Trend. „Wohnungsgenossenschaften werden zunehmend als gute Alternative und Möglichkeit wahrgenommen, sich langfristig bezahlbaren Wohnraum zu sichern.“ Mit bundesweit rund 2,2 Millionen bewirtschafteten Genossenschaftswohnungen und Investitionen von fast 6 Milliarden Euro in Bestand und Neubau seien Wohnungsgenossenschaften wichtige Partner der Städte und des lokalen Handwerks. Auch der Wohnungsneubau gewinne wieder an Bedeutung bei den Genossenschaften.