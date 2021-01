Träge fließt die Spree durch Köpenick. Genauso die Dahme, die Strömung ist kaum wahrzunehmen. Und noch etwas war hier lange träge: Jahrzehnte dauerte es, bis sich an großen Brachen am Ufer etwas tat. Jetzt aber entstehen in Köpenick so viele neue Wohnungen wie sonst nirgends in Berlin, meist auf alten Fabrikgeländen. Schon früher brachten solche Flächen viele Projektentwickler ins Schwärmen. Danach aber geschah nichts. Und nun: In welche Richtung man von der mittelalterlichen Altstadt auch schaut, es wird geklotzt. In der „Wasserstadt Spindlersfeld“ sind von 700 Wohnungen die ersten bezogen. Auf früheren Gärtnereiflächen werden es 1000 sein, auf dem Gelände eines Ex- DDR-Kabelwerks 900. Das Stadtentwicklungsamt von Treptow-Köpenick erteilt Genehmigungen im Akkord: Im Jahr 2020 waren es 3300 Wohneinheiten. S-Bahnhöfe mit dem Anschluss ins Zentrum liegen ganz nah, der Müggelsee und Wälder ebenso. Bisher wollten Familien oder Neu-Berliner in die eher noch dörflichen Vororte, die zu Köpenick gehören. Jetzt zieht der urbanere Teil, das eigentliche Köpenick an, und das zeigt sich an den Preisen: Neue Wohnungen in erster Reihe am Wasser können bald so viel kosten wie in Berlins Innenstadt. Nicht weit weg, in Schöneweide, gibt es zudem viel Kunst in alten Industriehallen. Das „ schmücke den Wohnstandort“, sagt Oliver Giersch von Engel und Völkers. Außerdem: „Der BER ist nah und Tesla“, sagt Giersch. Das Werk in Grünheide ist von hier aus genauso weit weg wie der Alexanderplatz.

Jörg Niendorf