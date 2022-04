E s ist ein ganz normaler Mittwochmorgen, und deshalb kommt bei William Youn der Kaffee nur im feinen und nicht im allerfeinsten Porzellan auf den Tisch. Im Alltag greift der Pianist zu einer zart geschwungenen Tasse aus der Kutani-Crane-Serie. Der englische Hersteller Wedgwood hatte sie in den Siebzigerjahren herausgebracht, als Hommage an die japanische Kutani-Keramik. Das Dekor ist längst ein Klassiker. Ein märchenhafter Kranich stakst vorbei an überdimensionierten Blüten in Fuchsia und Rosé, geome­trische Bordüren nach dem Yin-Yang-Konzept rahmen das Motiv.