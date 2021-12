Trend zu Technik im Haus : Smart wohnen ist angekommen

Die Deutschen wollen digitalisierte Häuser – das lässt zumindest eine repräsentative Umfrage des Hamburger Marktforschungsinstituts Splendid Research vermuten. Befragt wurden 1484 Menschen zwischen 18 und 69 Jahren. Vier von zehn der Befragten nutzen mindestens eine smarthomefähige Anwendung, und knapp ebenso viele sind daran interessiert. Doch zwei von zehn lehnen Smarthome kategorisch ab. Trotzdem ist Günter Ohland überzeugt: „Smarthome ist endlich in Deutschland angekommen“, sagt der Mitgründer der Smart­home-Initiative Deutschland. Ginge es nach ihm, sollte Smarthome zum Standard werden.

In einem Smarthome – also einem „schlauen Zuhause“ – sind verschiedene technische Geräte miteinander vernetzt, lassen sich steuern und so programmieren, dass sie sich automatisch an bestimmte Situationen anpassen. Zu einem Smarthome gehören fünf Bausteine: erstens die Endgeräte, also beispielsweise Lampen, Rollläden, Überwachungskameras, Thermostate oder Lautsprecher. Zweitens die Eingabegeräte, über die die Endgeräte kontaktiert werden: Tablet, Mobiltelefon, Schalter oder Display an der Wand. Drittens Sensoren, die zum Beispiel Temperatur, Helligkeit oder Rauch in einem Raum registrieren. Viertens eine Steuerzentrale, auch Gateway oder Hub genannt – und quasi das Gehirn des Smarthomes. An das Gateway melden die Sensoren ihre Daten, und das Gateway schickt Befehle an die Endgeräte. Fünftens eine Verbindung von End- und Eingabegeräten und Gateway untereinander, entweder per Kabel oder über Funk. So manch ein Kunde habe Sorge, er könne später die Technik nicht bedienen, erzählt Stephan Christmann, Elektrotechnikmeister im hessischen Hünfelden. „Beim Ausprobieren stellen die meisten dann aber fest, dass das gar nicht so schwierig ist.“