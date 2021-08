Seerosen und Lotus : Tropische Blütenpracht in Brandenburg

In opulentem Karminrot leuchtet ’Gypsy‘, daneben funkelt ’Bur­gundy Princess‘, beiden Konkurrenz macht ’Honeymoon‘ in prallem Pink. Eine tropische Insel mitten in der pfannkuchenplatten, sandigen Pampa Brandenburgs. Die Seerosenfarm von Christian Meyer und Nick Zilinski liegt am Rande des kleinen Dorfes Groß Rietz. Auf 4500 Quadratmetern ehemaliger Ackerfläche präsentieren beide eine botanische Schatzkammer: rund 200 Sorten Seerosen und noch mal so viele Lotusblüten in Foliengewächshäusern und auf Teichen.

Man ist berauscht, wenn man an den neun flachen Seerosen-Becken entlanggeht, zwischen denen schnatternde Laufenten watscheln. Vorausgesetzt, die Sonne scheint, denn nur dann öffnen die Kunstschwimmerinnen ihre Blüten. Eine ist prachtvoller als die andere. „Die Intensität der Sonne beeinflusst die Farben“, erklärt Meyer. Vor allem die tropischen, meist nicht winterharten Sorten in Blautönen und allen Nuancen von Violett besitzen eine intensive Leuchtkraft – sie sind bei Liebhabern besonders begehrt.