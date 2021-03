Wiens nachhaltiges Viertel : Ein grünes Labor für die Großstadt

Sommer in der Stadt: Hier ragen Häuser und Bäume in die Höhe in einem neuartigen Viertel. In Wien soll das Viertel Zwei eine moderne Wohn- und Bürogegend werden. Bild: Getty

Mehr Grün und mehr Umweltbewusstsein sind wichtige Ziele der Stadtplanung von heute. Dafür liefert Wien ein Beispiel mit einem im 2. Bezirk angesiedelten gleichnamigen Viertel. Das soll Standards in Energieeffizienz, nachhaltigem Bauen und vor allem Bewirtschaften setzen. Hier finden sich futuristische Bürotürme wie jenes des österreichischen Petrochemieriesen OMV. Zudem leben und arbeiten dort mehr als 7000 Menschen. Bis 2022 werden mehr als 10.000 Menschen ihr Leben und ihre Arbeit direkt am Grünen Prater verbinden. Auf einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern brachte die Entwicklungsgesellschaft Value One vor mehr als einem Jahrzehnt Büro- und Geschäftsflächen, Wohnungen, Studentenunterkünfte und Hotels mit zusammen 320.000 Quadratmetern unter. Zwischen den Gebäuden wurde ein 5000 Quadratmeter großer künstlicher See angelegt.

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Das Besondere am Viertel Zwei ist die Verbindung von Alt und Neu: Historischen Altbestand sehen die Entwickler als identitätsstiftenden Anker. Der entstandene Nutzungsmix zwischen Wohnen, Büro, Kindergarten, Studentenappartements, Nahversorger und Gastronomie scheint ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Quartiersentwicklung. Bei der Planung wurden Mikroklima, Freiräume und Wasserflächen mitgedacht. So verfügt das Viertel Zwei durch den See, zahlreiche Bäume und teilweise begrünte Fassaden über eine natürliche Kühlung.