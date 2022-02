Intelligentes Zuhause : Smart wohnen – aber sicher

Die Deutschen scheinen skeptisch zu sein, was das Smart­home angeht: Sechs von zehn Menschen nutzen keine Smarthome-Anwendungen, so eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom aus dem Jahr 2021 unter 1269 Personen. Ihre Hauptgründe: Sie fürchten Hackerangriffe oder haben Angst, persönliche Daten könnten missbraucht werden.

„Leider haben wir keine verlässlichen Daten, wie hoch das Risiko eines Hackerangriffs oder von Datenklau ist“, sagt Christof Paar, Ingenieur und Direktor im Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre in Bochum. Das liegt an der Komplexität der Systeme. Es fängt damit an, dass man erst einmal genügend smarte Geräte finden müsste, die sich alle in einer vergleichbaren Situation befinden, also beispielsweise 50 gleiche Heizungsanlagen in 50 gleichen Smarthomes.